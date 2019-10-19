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ЄС вимагає від Росії негайно припинити розпалювання конфлікту в Україні та вивести війська
Європейський Союз закликав Росію реалізувати Мінські угоди та використати свій значний вплив на збройні формування, які вона підтримує, у повному обсязі.
Як передає Depo.Донбас, про це йдеться у заяві ЄС щодо тривалої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій 18 жовтня на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.
"Ми віддаємо належне українському керівництву за його непохитну прихильність мирному врегулюванню конфлікту та закликаємо Росію та збройні формування, які вона підтримує, діяти так само", - йдеться у заяві ЄС.
В Євросоюзі також підтвердили свою позицію, що відновлення Україною повного контролю над своїм державним кордоном "є важливим для повного виконання Мінських домовленостей". Крім того, "усі іноземні збройні формування, військова техніка та найманці повинні бути виведені з України".
Зазначається, що ЄС залишається непохитним у своєму заклику до всіх сторін швидко й сповна реалізувати Мінські угоди і повністю виконати свої зобов'язання, щоб досягти сталого політичного вирішення конфлікту відповідно до принципів і зобов'язань ОБСЄ.
"Ми закликаємо Росію взяти на себе повну відповідальність за це, а також використати свій значний вплив на збройні формування, які вона підтримує, для виконання Мінських зобов'язань у повному обсязі. Потрібно відновити повагу до цих принципів та зобов'язань. Ми знову закликаємо Росію негайно припинити розпалювання конфлікту через надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. Також ми залишаємося глибоко стурбованими інформацією про присутність російської військової техніки та військовослужбовців у районах, які контролюють збройні формування, підтримувані Росією", - йдеться у заяві.
Теги: Россия, Донбасс, ЕС, конфликт, требование
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