Когда в Украине закончится бабье лето и похолодает

19.10.2019 16:55

Еще неделею украинцам можно наслаждаться теплом и ярким солнцем. К похолоданию стоит готовиться после 28 октября. Днем температура воздуха будет показывать стабильные плюс 20, а вот ночью станет холоднее.

По прогнозу замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, бабье лето в Украине продержится до конца следующей недели. Правда не исключено незначительное понижение дневной температуры воздуха, сообщает Диалог.UA. "Возможны туманы. На следующей неделе температура может незначительно снизиться. Дневная будет колебаться в пределах 15−17 градусов. А в Одесской и Николаевской областях еще будет плюс 20−22", - рассказала синоптик Фактам. Она подчеркнула, что включительно до 26 октября в стране будет сухо и тепло, после выходных на той неделе погода будет меняться. О похолодании в конце октября говорит и известный народный синоптик Леонид Горбань. Он рассказал, что после 24 октября начнется постепенное снижение температуры на 4 градуса в среднем. По ночам с 25 октября ожидается всего 2-3 выше нуля. Первые морозы ударят в ноябре, полноправно зима придет в Украину после 12 декабря. Напомним, синоптики предрекают Украины самую холодную зиму за последние 30 лет. Суровые холода продлятся до марта, а в январе и феврале температура упадет до максимума ниже нуля. Также синоптики рассказали, что ждать от погоды до конца нынешней осени, и какие "сюрпризы" погода приготовила до конца текущего 2019 года.