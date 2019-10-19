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«Не смогут никогда смириться»: стало известно о цинизме Зайцевой и Дронова
Адвокат потерпевших в смертельном ДТП в Харькове на Сумской Лариса Матвеева сообщила, что ни Алена Зайцева, ни Геннадий Дронов так и не помогли жертвам аварии финансово, передает replyua.net. Речь идет о добровольной выплате. «Исполнительные листы нами получено, направлено на исполнение. В отношении Дронова исполнительное производство уже открыто, по производству Зайцевой еще информации нет», - рассказала Матвеева. Она также добавила, что с заявлениями о выплате страхового возмещения пострадавшие обратились как к страховой компании Дронова (ЧАО «СК «ВУСО»), так и в страховую компанию Зайцевой (ЧАО «СК «АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»), однако решение о рассмотрения заявлений по состоянию на 19 октября нет.
«По рассмотрению уголовного производства по моему заявлению о возможном совершении уголовного преступления судебными экспертами ХОБ СМЕ, которые не смогли определить состояние Зайцевой в момент ДТП, никаких официальных сведений нет. Кроме того, что сведения в ЕРДР были внесены еще 13.09.2019 г., ходатайство о предоставлении информации по этому производству направлено, о результатах рассмотрения неизвестно», - сообщила адвокат. «Потерпевшие, думаю, не смогут никогда примириться с тем, что произошло, поскольку потеряли самое дорогое, однако они поддерживают друг друга. Это очень светлые люди, я была бы счастлива познакомиться с ними при других обстоятельствах», - добавила она. Напомним, ранее мы писали, что в деле о резонансном дорожно-транспортном происшествии в Харькове, главными подозреваемыми которого являются Елена Зайцева и Геннадий Дронов, произошел неожиданный поворот. В частности, как пишут украинские средства массовой информации, судебные эксперты вдруг стали на сторону виновницы трагедии.
Теги: Донбасс, Харьков, ДТП, исполнительная служба, погибли
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