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Российское правительство одобрило закон, упрощающий украинцам получение гражданства РФ

19.10.2019 22:33
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Российское правительство одобрило закон, упрощающий украинцам получение гражданства РФ

В Российской Федерации правительство одобрило законопроект О внесении изменений в ст. 331 закона о гражданстве РФ, в котором предлагается отменить для украинцев и белорусов собеседование и без него признавать их носителями русского языка.

Об этом пишет glavred, передает donpress.

Теперь судьбу законопроекта должна решить Государственная дума.

Согласно документу, для украинцев и белорусов, свободно владеющим русским языком, предусмотрено упрощение получения российского гражданства. Такие граждане, согласно ч. 1 ст. 331 закона о гражданстве РФ могут просто лично подать заявление о признании их носителями русского языка.

В ч. 1 ст. 331 закона о гражданстве говорится, что иностранцев могут признать носителями русского, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут или раньше постоянно жили в России или на территории, которая входила в состав СССР или Российской империи, в пределах российской госграницы, по результатам собеседования с комиссией.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, русский язык, украинцы, собеседование, гражданство, паспорт, отмена
 
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