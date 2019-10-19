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Снижение тарифов на горячую воду и тепло: неожиданный прогноз
Как известно, тарифы на отопление и горячую воду должны неизбежно расти, однако эксперты знают как сделать так, чтобы избежать данной ситуации. К тому же, цены на эти услуги могут даже уменьшиться. Об этом информирует from-ua.
Аналитик Валентин Землянский заявил, что тарифы на отопление и горячую воду для населения с 1 января 2019 года, были рассчитаны, исходя из стоимости газа 8500 грн за 1000 куб. м (8,5 грн / куб. м).
Но, по информации "Нафтогаза", летом и осенью компания закупила газ на 30% дешевле - за 6500 грн за 1000 куб. м. И дешевого газа много - почти 21 млрд куб. м, что на 26% больше, чем было накоплено в подземных хранилищах газа (ПХГ) год назад.
"Учитывая то, что в цене гигакалории тепла и кубометра горячей воды и стоимость газа составляет примерно 60%, несложный расчет показывает: нынешние расценки на них могут снизиться минимум на 20% и это окажется безубыточным для теплокоммунэнерго, даже с учетом инфляции, роста зарплат и т.д. Поэтому тарифы должны не повышаться, а наоборот, снижаться. Или, как минимум, не меняться до конца апреля 2020 года, когда закончится отопсезон ", - сказал эксперт.
Для этого лишь нужно постановление Кабмина, ведь если у "Нафтогаза" есть дешевый ресурс, то газ в этом сезоне можно продавать по более низкой цене, и это не будет противоречить договоренностям с МВФ.
Однако есть и другая сторона медали: с 1 января 2020 вУкраине начнет работать рынок газа, и цены на газ будут устанавливаться, исходя из котировок на европейской бирже, то есть меняться ежемесячно в большую или меньшую сторону.
Это и является причиной по которой сейчас невозможно спрогнозировать, какой будет цена газа на европейском рынке после января, однако она явно будет выше из-за роста спроса на газ в высокий зимний сезон.
Теги: Донбасс, отопление, горячая вода, тарифы
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