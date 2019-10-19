«Таких морозов и снегопадов уже 30 лет не было»: Украинцев предупредили о зимнем «апокалипсисе»

19.10.2019 10:58

Несмотря на то, что на улице середина осени, погода продолжает радовать украинцев теплом, ведь сейчас время того самого «бабьего лета». Однако так будет не всегда, и уже с наступлением зимы в нашу страну придут холода, сильные морозы и снегопады.

Как информирует replyua.net, в сообщении украинского гидрометцентра говорится, что в январе-феврале месяцах 2020 годов в нашей стране ожидаются рекордные за последние тридцать лет морозы. Согласно данным AccuWeather, в нашу страну морозы принесут сибирские ветра. Согласно сообщению синоптиков, в январе и феврале месяцах 2020 года температура воздуха упадет до предельного минимума. «Ожидаются также и мощные снегопады», - добавили синоптики.

А вот Светлана Краковская, метеоролог, акцентировала свое внимание на том, что в украинское государство заносит сухой и горячий воздух с юга, или же холодный из Арктики, поэтому государство часто накрывают волны чрезвычайного похолодания или потепления.