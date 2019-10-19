В России украинцам хотят присвоить статус "носителей русского языка"

19.10.2019 20:50

Статус носителя языка дет право на упрощенное получение гражданства РФ.

Правительство России предложило предоставить гражданам Украины статус носителей русского языка и внесло соответствующий законопроект в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина РФ, пишет Сегодня.

Сообщается, что после утверждения соответствующего закона украинцы смогут получить статус носителей русского языка без сдачи соответствующих экзаменов. Нормы закона также будут распространяться на граждан Беларуси.

Стоит отметить, что статус носителя русского языка дает право получить вид на жительство в России, а также гражданство РФ в упрощенном порядке – претендентам не нужно проживать в стране на протяжении пяти лет, чтобы получить паспорт.