Всплыло тайное письмо офиса Зеленского о "формуле Штайнмайера": "нам лгали"

19.10.2019 20:31

Опубликован скандальный документ, согласно которому руководство страны еще в июле приняло решение согласовать "формулу Штайнмайера".

Появилось тайное письмо руководителя Офиса президента Зеленского Андрея Богдана, адресованное представителю Украины в трехсторонней контактной группе Леониду Кучме. Согласно опубликованному документу, еще в середине лета украинское руководство уже приняло решение о согласовании "формулы Штайнмайера", рассказывает Диалог.UA, ссылаясь на издание "Новое время".

Это решение было принято в июле 2019 года в ходе консультаций дипломатов, представляющих нормандскую четверку. Руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан проинформировал об этом представителя Украины в ТКГ Леонида Кучму, отправив ему тайное письмо 16 июля 2019 года: "Информируем, что 12 июля 2019 года в Париже состоялись консультации в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Российской Федерации и Франции", - написал в письме Богдан. Также в нем сообщалось, что Украина приняла на себя часть обязательств по подготовке правового фундамента для присвоения "особого статуса" для Донбасса, как того требуют положения, прописанные в так называемой "формуле Штайнмайера". "Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают т.н. "особый статус" (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы", - говорится в приложении.