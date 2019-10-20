Березовец раскрыл план Коломойского внутри Украины: сегодня утром олигарх нанес первый удар

20.10.2019 16:09

Известный украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец раскрыл новые обстоятельства крупного скандала, который связан с отставкой Михаила Брно-Айрияна с поста главы Киевской области.

Согласно его данным, олигарх Игорь Коломойский реализует свой план, согласно которому он планирует взять под полный контроль все главные регионы Украины, сообщает Диалог.UA.

Об этом он написал в своем телеграм-канале. При этом для Коломойского крайне важна связка по линии мэр Киева - губернатор Киевской области. По мнению Березовца, на вакантное место Коломойский будет продвигать застройщика из Харькова Алексея Чернышова. В тоже время на пост мэра Киева уже претендует Александр Ткаченко, ранее занимавший высокий пост на телеканале олигарха "1+1". "Человека Разумкова выдавили с должности главы Киевской облгосадминистрации. Михаил Брно-Айриян, однокурсник и друг спикера Рады, написал заявление об отставке. К этому его с сентября склоняли люди Коломойского, недовольные медленным решением своих кадровых вопросов. В области на ключевых постах продолжают оставаться люди предыдущей власти, связанные с Игорем Кононенко. Брно-Айриян не смог выстроить собственной вертикали, а Разумков слишком слаб, чтобы защитить своих протеже. План Коломойского заключается в том, чтобы взять под контроль все реперные регионы в стране. И для него важна связка губернатор Киевщины-мэр Киева. На место губера будут продвигать кандидатуру ИВК, чаще всего всплывает фамилия застройщика из Харькова Алексея Чернышова", - пишет Березовец.