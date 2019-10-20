- Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака17:30
- Березовец раскрыл план Коломойского внутри Украины: сегодня утром олигарх нанес первый удар16:09
- Тепло как летом: синоптик рассказала о погоде на понедельник14:32
- Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец14:08
- В Венгрии автобус с украинцами попал ДТП: 10 пострадавших13:36
- Два боевых корабля США, переданных Украине, срочно плывут в Одессу и готовятся к военным действиям. ВИДЕО13:18
- Эксперт объяснил, почему новые украинские корабли не остановят Путина13:11
- Блогер Бондаренко: инвесторы в панике покидают Украину, бюджет заполним дыркой от бублика12:11
- Если очень надо: 10 лучших способов вынести мужчине мозг11:48
- В Луганске патриоты сделали "сюрприз" оккупантам с помощью БПЛА - в городе переполох10:52
Березовец раскрыл план Коломойского внутри Украины: сегодня утром олигарх нанес первый удар
Известный украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец раскрыл новые обстоятельства крупного скандала, который связан с отставкой Михаила Брно-Айрияна с поста главы Киевской области.
Согласно его данным, олигарх Игорь Коломойский реализует свой план, согласно которому он планирует взять под полный контроль все главные регионы Украины, сообщает Диалог.UA.
Об этом он написал в своем телеграм-канале. При этом для Коломойского крайне важна связка по линии мэр Киева - губернатор Киевской области. По мнению Березовца, на вакантное место Коломойский будет продвигать застройщика из Харькова Алексея Чернышова. В тоже время на пост мэра Киева уже претендует Александр Ткаченко, ранее занимавший высокий пост на телеканале олигарха "1+1". "Человека Разумкова выдавили с должности главы Киевской облгосадминистрации. Михаил Брно-Айриян, однокурсник и друг спикера Рады, написал заявление об отставке. К этому его с сентября склоняли люди Коломойского, недовольные медленным решением своих кадровых вопросов. В области на ключевых постах продолжают оставаться люди предыдущей власти, связанные с Игорем Кононенко. Брно-Айриян не смог выстроить собственной вертикали, а Разумков слишком слаб, чтобы защитить своих протеже. План Коломойского заключается в том, чтобы взять под контроль все реперные регионы в стране. И для него важна связка губернатор Киевщины-мэр Киева. На место губера будут продвигать кандидатуру ИВК, чаще всего всплывает фамилия застройщика из Харькова Алексея Чернышова", - пишет Березовец.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, мэр, скандал, застройка, Коломойский
- В ОРДЛО влаштували флешмоб задля бажання інтегруватись з Росією18:22
- «Развоить войска не передумали?»: Боевики «ЛДНР» изо всех сил «лупанули» по Зайцево17:13
- В районе н.п. Спартак боевики установили поперек дороги мины и бетонные блоки16:49
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе16:29
- Боевики «ДНР» копают новые траншеи в районе н.п. Петровское15:52
- В Горловке идет обстрел: зафиксировано прямое попадание в жилой дом15:28
- Под Мариуполем загадочно погиб морской пехотинец "ДНР" Сеня - родные хотят знать правду15:11
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО13:40
- В Дебальцево обнаружен состав для перевозки угля, двигавшийся на восток12:49
- Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке12:30
- Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей и заявил, что ему нравятся россияне17:55
- Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака17:30
- «Развоить войска не передумали?»: Боевики «ЛДНР» изо всех сил «лупанули» по Зайцево17:13
- В районе н.п. Спартак боевики установили поперек дороги мины и бетонные блоки16:49
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе16:29
- Березовец раскрыл план Коломойского внутри Украины: сегодня утром олигарх нанес первый удар16:09
- Боевики «ДНР» копают новые траншеи в районе н.п. Петровское15:52
- В Горловке идет обстрел: зафиксировано прямое попадание в жилой дом15:28
- Под Мариуполем загадочно погиб морской пехотинец "ДНР" Сеня - родные хотят знать правду15:11
- "Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении14:56
- "Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении14:56
- Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец14:08
- Эти два типа женщин мужчины считают неотразимыми21:06
- Отзывчивостью этих знаков Зодиака в наглую пользуются все окружающие20:12
- Гороскоп успеха на неделю: кому улыбнется Фортуна18:49
- Пионтовский: Проект Кремля "Троянский конь Луганд*нии" потерпел поражение18:23
- Назван способ снизить риски онкологии на 45%16:18
- Не везет в финансах – повезет в любви: астролог назвала знаки Зодиака, которые смогут закрутить бурный роман в Ноябре14:58
- Кінець "формули Штайнмайєра": Які чотири сценарії існують для Донбасу13:43
- Политолог: в 2014-2015 Украина жила под угрозой вторжения РФ, но не было уставших от войны, что случилось теперь?13:17
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео
- Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году
- У Путина предрекли "Л/ДНР" худший сценарий: "За что они так с Донбассом?"
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО