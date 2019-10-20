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Блогер Бондаренко: инвесторы в панике покидают Украину, бюджет заполним дыркой от бублика
В Украине катастрофически сворачивается крупное производство. Инвесторы, один за другим, покидают нашу страну, забирая вложенные деньги и оставляя на улице тысячи безработных. На днях закрылась табачная фабрика в Прилуках. Однако говорят, что это лишь начало цепной реакции.
В Украине скоро неоткуда будет наполнять бюджет. Инвесторы закрывают бюджетообразующие предприятия, проработавшие в нашей стране не один год и дававшие работу тысячам наших сограждан. 11 октября в Прилуках прекратила работу фабрика British American Tobaccо, пишет в своем Фейсбук-аккаунте блогер Павел Бондаренко, соообщает Диалог.UA.
К тому же владельцы табачной фабрики требуют вернуть им из бюджете полмиллиарда гривен за неиспользованные акцизные марки. Однако и это не самое печальное. Остановка предприятия нанесла сокрушительный удар по семьям прилучан. На улице одновременно оказалось около тысячи рабочих. Для небольших Прилук, где табачная фабрика была градообразующим предприятием, это огромная потеря. Бюджет наполнять практически нечем. "Электорат из Прилук может начинать выть "Ктожедумалшотакполучицца". Это лесть самому себе. Ибо не думали. Совсем. А тех, кто предупреждал, посылали далеко и без хлеба. Теперь без хлеба сами. Мазать нечего и не на что",- пишет блогер. Впрочем, фабрика в Прилуках была не единственным в Украине табачным предприятием, есть еще две компании, чьи предприятия работают. Пока. Однако это ненадолго, ибо процесс пошел, уверен Бондаренко. Впрочем, если бы обошлось лишь табачной промышленностью, это было бы мелочью в масштабах нашей большой страны. Однако говорят, что на грани остановки два крупных предприятия в Днепре: Днепровский метзавод и Днепровский меткомбинат. Они, по слухам, работают лишь на треть своей мощности и в любую минуту готовы остановиться совсем. Существенно сократила объем производства также компания "Мотор Сич" в Запорожье. "Друзья подскажут, где еще и какие заводы & фабрики начинают сливать воду, ибо, кажется, процесс пошел. Пятый месяц кряду в Украине падает промышленное производство. Зато долгов наш уряд набрал..." - подытоживает блогер, оставляя читателю невеселую пищу для размышлений.
Теги: Украина, Донбасс, инвестиции, закрытие, безработица, бюджет, предприятие, долги
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- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе16:29
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