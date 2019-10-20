Если очень надо: 10 лучших способов вынести мужчине мозг

20.10.2019 11:48

Некоторые простые и понятные для нас действия могут оказаться назойливыми, обидными и непонятными для мужчины. Чего точно не стоит делать, чтобы ненароком не вынести ему мозг.

1. Спрашивать его, любит ли он вас

Даже если он действительно испытывает к вам сильные чувства, лучше позволить ему самому рассказать вам о них, а не выпытывать их насильственным путем. К тому же, если слишком часто говорить о серьезных чувствах, теряется их ценность и значимость. Чаще всего мужчина любит доказывать свои чувства через действия. Поэтому, если вам уж очень хочется убедиться в его чувствах, попросите его показать их. Что это будет — путешествие, страстный секс, поход в ресторан или подарок-сюрприз, пусть решает сам мужчина.

2. Спрашивать его о смысле жизни и предназначении

О смысле жизни мужчина любит говорить за бокалом вина, бутылкой пива, стаканом виски или, на худой конец, рюмкой водки. Для этих бесед у него должно быть особое состояние души. Если же приставать к нему с этими вопросами каждый день, то есть шанс, что он начнет задумываться о смысле ваших отношений или потребует рюмку водки, чтобы было легче рассуждать о вечном.

3. Рассказывать ему, что вам сказала мама

Советы мамы иногда бывают полезными, а иногда морально устаревшими. Ведь вы и ваша мама принадлежите к разным поколениям. И даже если некоторые советы вашей мамы вы находите смешными или занятными, нет смысла рассказывать о них ему. Скорее всего, он их просто не поймет и это его утомит. Лучше посмейтесь вместе с мамой над ее советами. А если у мамы нет чувства юмора, повеселитесь в одиночестве. Так будет безопаснее для мамы, для вас и для него.

4. Критиковать его при детях или подчиненных

Нет ничего хуже для мужчины, чем быть раскритикованным в присутствии людей, которые ниже его по социальному статусу. Ведь это автоматически понижает его статус в глазах подчиненных. Поэтому если вам действительно что-то не нравится в нем и хочется это исправить, то самое разумное — сказать ему об этом наедине. И лучше в мягкой форме. Мужчины гораздо более обидчивые и чувствительные, чем кажется на первый взгляд. И более мстительные, чем вы предполагали.

5. Кормить его салатами и зеленью, зная, что он любит мясо

Даже если вы ведете ЗОЖ или давно стали вегетарианкой, не пытайтесь перетянуть его на свою сторону насильно, лишая любимых блюд. Поверьте, если он не найдет мясо дома, он найдет его в ресторане, баре, у мамы или в другой квартире. Мы больше не живем в эпоху дефицита. Поэтому, находя дома только вегетарианские и ЗОЖ-блюда, мужчина скорее разочаруется в вас, чем в своем образе жизни и мясе.

6. Критиковать его способ вождения

Каждый мужчина считает себя богом за рулем. Не важно, какая у него модель автомобиля и какой опыт вождения. Здесь он самый лучший и самый главный. Критиковать его манеру вождения и его автомобиль равносильно тому, что критиковать его во время занятия сексом. Ни то, ни другое он вам не простит. Даже если вы потом искренне раскаетесь и извинитесь.

7. Рассказывать ему про медитацию и йогу

Если ваш мужчина не сторонник медитаций и йоги, то совершенно неважно, как далеко вы продвинулись в этой области. Слушать рассказы о ваших чакрах и асанах он будет не готов в любом случае. Поэтому если вас переполняет гордость за свои достижения и вам очень хочется поделиться с ним, самое эффективным шерингом будет встать в позу дерева и многозначительно помолчать минуту. Поверьте, он это оценит гораздо больше, чем 5—10-минутный рассказ о самом процессе.

8. Присылать ему на телефон фотографии обуви и просить сделать выбор

Мужчина понятия не имеет, какой каблук более удобный, какие туфли более красивые, какая модель более современная. Скорее всего, из вежливости он просто ткнет пальцем в первую попавшуюся фотографию. И нет гарантий, что именно эта модель будет той обувью, о которой вы мечтали. Если вам хочется подготовить его к незапланированной покупке, то можно прислать фотографию понравившейся вам модели и спросить его, подойдет ли эта обувь к новому комплекту белья, а затем купить и то, и другое.

9. Звать его на концерт классической музыки

Если ваш избранник не учился в консерватории, музыкальном училище или музыкальной школе, то навык получения удовольствия от классической музыки у него не отработан. Да, музыку нужно учиться понимать, как искусство, моду, иностранный язык. Это особая система координат. Человеку без подготовки она может быть непонятна. Поэтому, даже если он согласится составить вам компанию, вместо удовольствия он будет скучать, спать или тихо умирать, проклиная себя, вас и весь мир.

10. Говорить с ним на тему женского цикла и смены вашего эмоционального состояния

Каждый мужчина имеет представление о том, что у женщины бывают смены настроения из-за женского цикла. И что сам цикл тоже случается раз в месяц. Но никто, кроме вашего личного гинеколога, не готов слушать откровенные разговоры о том, как это происходит и что вы при этом чувствуете. Вполне достаточной и понятной будет фраза, что у вас критические дни и вам сегодня нехорошо, физически и эмоционально.

Источник: from-ua