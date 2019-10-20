Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец

20.10.2019 14:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец

Недавно в столице завершилась масштабная выставка "Оружие и безопасность-2019", на которой были показаны новинки отечественного ОПК. О том, какие из этих новинок могут вскоре появиться в войсках, о целесообразности строительства украинского корвета, а также о дальнейшем развитии процесса мирного урегулирования на Донбассе, "Апострофу" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express СЕРГЕЙ ЗГУРЕЦ.
- На прошлой неделе в Киеве проходила ежегодная международная выставка "Оружие и безопасность-2019". Какие у вас сложились впечатления от увиденного?
- Выставка была интересной потому, что увеличился пул заграничных компаний, в частности, американских, польских и турецких. Все они рассчитывают найти партнеров на украинском рынке или же зайти на него со своей продукцией. Понимание того, что наша армия перестраивается, наконец, создало интерес заграничных структур к украинскому рынку.
С другой стороны, это не очень радует представителей украинских государственных, а тем более частных компаний, которые понимают, что бюджет не бесконечный и у них нет заинтересованности в том, чтобы в Украине продавалась продукция зарубежных игроков.
- Какие новые образцы вооружений вы для себя отметили?
- В сфере реактивной артиллерии у нас происходит отставание от российских систем залпового огня, которые за счет смены ракетного топлива обеспечивают большую на 20 км дальность поражения в сравнении, например, с обычным "Градом". Мне лично был интересен образец, стоявший на стенде КБ "Южное" - это реактивный снаряд "Тайфун-1". Существуют три модификации – "Тайфун-1", "Тайфун-2" и "Тайфун-3". Так вот, "Тайфун-1" - это модернизация РСЗО "Град", "Тайфун-2" – РСЗО "Ураган", а "Тайфун-3" - похож на проект "Ольха", который реализуется киевским КБ "Луч". "Тайфун-1" способен поражать цели на 20 км дальше, чем "Град". То есть, это увеличение дальности действия РСЗО.
Все эти проекты КБ "Южное" предлагает украинской армии. Но важнейшее значение имеет автоматизация боевого управления. Такие образцы были представлены фрагментарно. Так, на стенде того же КБ "Южное" стояла система управления комплексом "Гром-2". На нее никто не обратил внимания, но это система, которая предлагается в рамках проекта IT-артиллерии. Это создание программного обеспечения, способного превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы. Это направление у нас уже развивается, но я надеюсь, что будет развиваться значительно активнее. Вопрос в том, готово ли новое руководство страны и Министерства обороны поскорее внедрять эти наработки.



Теги: Россия, Донбасс, война, Ла-Манш
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх