Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец

20.10.2019 14:08

Недавно в столице завершилась масштабная выставка "Оружие и безопасность-2019", на которой были показаны новинки отечественного ОПК. О том, какие из этих новинок могут вскоре появиться в войсках, о целесообразности строительства украинского корвета, а также о дальнейшем развитии процесса мирного урегулирования на Донбассе, "Апострофу" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express СЕРГЕЙ ЗГУРЕЦ.

- На прошлой неделе в Киеве проходила ежегодная международная выставка "Оружие и безопасность-2019". Какие у вас сложились впечатления от увиденного?

- Выставка была интересной потому, что увеличился пул заграничных компаний, в частности, американских, польских и турецких. Все они рассчитывают найти партнеров на украинском рынке или же зайти на него со своей продукцией. Понимание того, что наша армия перестраивается, наконец, создало интерес заграничных структур к украинскому рынку.

С другой стороны, это не очень радует представителей украинских государственных, а тем более частных компаний, которые понимают, что бюджет не бесконечный и у них нет заинтересованности в том, чтобы в Украине продавалась продукция зарубежных игроков.

- Какие новые образцы вооружений вы для себя отметили?

- В сфере реактивной артиллерии у нас происходит отставание от российских систем залпового огня, которые за счет смены ракетного топлива обеспечивают большую на 20 км дальность поражения в сравнении, например, с обычным "Градом". Мне лично был интересен образец, стоявший на стенде КБ "Южное" - это реактивный снаряд "Тайфун-1". Существуют три модификации – "Тайфун-1", "Тайфун-2" и "Тайфун-3". Так вот, "Тайфун-1" - это модернизация РСЗО "Град", "Тайфун-2" – РСЗО "Ураган", а "Тайфун-3" - похож на проект "Ольха", который реализуется киевским КБ "Луч". "Тайфун-1" способен поражать цели на 20 км дальше, чем "Град". То есть, это увеличение дальности действия РСЗО.

Все эти проекты КБ "Южное" предлагает украинской армии. Но важнейшее значение имеет автоматизация боевого управления. Такие образцы были представлены фрагментарно. Так, на стенде того же КБ "Южное" стояла система управления комплексом "Гром-2". На нее никто не обратил внимания, но это система, которая предлагается в рамках проекта IT-артиллерии. Это создание программного обеспечения, способного превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы. Это направление у нас уже развивается, но я надеюсь, что будет развиваться значительно активнее. Вопрос в том, готово ли новое руководство страны и Министерства обороны поскорее внедрять эти наработки.