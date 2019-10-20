Появился детальный женский гороскоп с 21 по 27 октября

20.10.2019 09:32

Меркурий и Венера находятся в Скорпионе, а в середине недели к ним добавится Солнце, что начнет склонять в сторону хандры и депрессивных мыслей. Будет очень трудно управлять эмоциями и поддерживать хорошее настроение.

Чтобы избежать резких эмоциональных скачков, астрологи советуют относиться к происходящему как к временным трудностям, передает from-ua.

Нелишним будет составить список дел и включить туда не только рутинные задачи, но и радости на каждый день.

Женщина-Овен

На этой неделе Овнов может смутить снизившаяся мотивация и медленное развитие событий: Солнце переходит в Скорпиона. Но не стоит торопиться с выводами и действиями: время дается на обдумывание и на то, чтобы принять ответственное и взвешенное решение. Поэтому астрологи советуют сдерживать свои желания и повременить с активностью: подходящее время наступит позднее. А пока лучше всего расслабиться и разобраться со своими целями.

Женщина-Телец

Гороскоп прогнозирует водоворот событий на жизненном пути Тельцов. Осторожность на этой неделе — лучшая стратегия. Особого внимания потребуют карьера и денежные вопросы. Меркурий в Скорпионе, а значит, самое время понять, чего вы хотите добиться. Если женщины-Тельцы за эти семь дней точно определятся с целью и стратегией ее достижения, то планета-покровитель даст начинаниям зеленый свет. Главное — не забывать про бдительность и не отвлекаться на критику окружающих.

Женщина-Близнецы

Астрологи советуют женщинам-Близнецам прислушаться к голосу интуиции: она сейчас будет на пике благодаря поддержке Венеры. При желании можно будет даже читать мысли окружающих. Этим стоит воспользоваться с умом: шестое чувство может не раз выручить. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют уделить внимание снам, предчувствиям, встречам и доверится ощущениям. Только не стоит увлекаться и искать знаки судьбы там, где их нет.

Женщина-Рак

Середина осени — непростое время, особенно когда активность Луны идет на спад. Вполне возможно, что захочется отложить все дела на потом и остаться дома, но не стоит поддаваться осенней хандре. Медленное течение событий, снижение активности и раздражающие мелочи — напоминание о том, что пришло время уделить внимание саморазвитию. На этой неделе женщин-Раков ждет успех в этой сфере и, вероятно, выход на новый рубеж. Поэтому постарайтесь быстрее разобраться с рабочими обязанностями, чтобы освободить время на себя.

Женщина-Лев

Солнце переходит в разрушительный градус Скорпиона, поэтому для Львов у астрологов одна рекомендация: сконцентрироваться на главной цели и четко следовать плану, чтобы достичь желаемого. Сейчас многие Львицы будут склонны к внезапной смене своих решений, но подобная импульсивность может сбить с намеченного пути. А ведь на этой неделе наступает решающее время: ожидается победа в деле, которое давно не дает покоя. Чтобы точно оказаться победительницей, контролируйте свои эмоции и порывы.

Женщина-Дева

Интеллектуальные возможности представительниц Знака Девы будут расти на этой неделе благодаря сильной поддержке Меркурия. А значит, будут все ресурсы для предотвращения проблем и неприятных ситуаций. Разум сейчас начнет диктовать верные решения, главное — прислушаться к нему. Поменьше страхов, стеснений и скепсиса, и тогда планы будут реализованы, а Девы получат то, что выгодно для них, от партнеров и окружающих людей.

Женщина-Весы

Весам может спутать карты Венера в Скорпионе, а точнее, эмоции, которые спровоцирует планета. В то же время женщин этого Знака ждет неделя, требующая сдержанности и хладнокровия. Демонстрация этих качеств обеспечит хороший результат. Правда, в суете и рутине появится риск забыть о собственных потребностях. Астрологи настоятельно советуют предотвратить этот сценарий и уделить время себе. Релаксация на выходных поможет остаться в строю: духовные практики, шопинг, творчество, просмотр комедий — все, что пожелает душа для успокоения и равновесия.

Женщина-Скорпион

Наступает время Скорпионов, и именно сейчас им предстоит пожинать плоды своих трудов и получать подарки. Неделя подходит для проявления целеустремленности и упорства. Солнце, Венера и Меркурий на стороне Скорпионов, поэтому не стоит бояться держать все в своих руках: добиться желаемого результата будет проще, чем обычно. Осталось лишь поверить в себя и сделать первый шаг в неизвестность, а дальше все наладится само собой.

Женщина-Стрелец

Еженедельный гороскоп советует женщинам-Стрельцам не драматизировать. Переход Солнца в Знак Скорпиона указывает, что сейчас им захочется пожалеть себя. Из-за этого будут приниматься неправильные решения, поступки станут нелогичным, а отношения с окружающими испортятся. Астрологи рекомендуют переждать сложный момент и перенести важные дела и судьбоносные решения на более благоприятное время, иначе рог изобилия прольется над кем-то другим.

Женщина-Козерог

Марс в Весах склоняет к последовательности и дипломатии. Если женщины-Козероги будут держать в голове, что необязательно переступать через себя и выходить за рамки, то старания окупятся, а усердие не останется незамеченным. Однако успех порой приходит не с той стороны, с которой его ждут. Поэтому стоит быть внимательнее и следить за подсказками Вселенной, чтобы не упустить возможности, которые придут совершенно неожиданным путем.

Женщина-Водолей

Гороскоп на неделю предлагает не отказываться от помощи, которую могут предоставить Венера и Меркурий. Может быть, пора расширить кругозор, улучшить профессиональные качества или поработать с самооценкой? Экватор осени — самое подходящее время для того, чтобы научиться чему-то новому. Астрологи советуют Водолеям остановиться и проанализировать свои желания, а только после этого приступать к воплощению планов, иначе можно навредить самой себе.

Женщина-Рыбы

Венера в Скорпионе подсказывает Рыбам: сейчас разумнее всего плыть по течению. Главное — помнить, что повороты бывают очень резкими и непредсказуемыми. Лучше не бездействовать, а копить силы и работать над энергетикой, почаще фокусируясь на хорошем. Чем больше будут ожидания, тем очевиднее возможность разочароваться. Чтобы обезопасить себя, достаточно избавиться от лишних надежд. Сейчас такая неделя, когда стоит самостоятельно разрушить иллюзии и воздушные замки.