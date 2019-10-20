- Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака17:30
- Березовец раскрыл план Коломойского внутри Украины: сегодня утром олигарх нанес первый удар16:09
- Тепло как летом: синоптик рассказала о погоде на понедельник14:32
- Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец14:08
- В Венгрии автобус с украинцами попал ДТП: 10 пострадавших13:36
- Два боевых корабля США, переданных Украине, срочно плывут в Одессу и готовятся к военным действиям. ВИДЕО13:18
- Эксперт объяснил, почему новые украинские корабли не остановят Путина13:11
- Блогер Бондаренко: инвесторы в панике покидают Украину, бюджет заполним дыркой от бублика12:11
- Если очень надо: 10 лучших способов вынести мужчине мозг11:48
- В Луганске патриоты сделали "сюрприз" оккупантам с помощью БПЛА - в городе переполох10:52
Появился детальный женский гороскоп с 21 по 27 октября
Меркурий и Венера находятся в Скорпионе, а в середине недели к ним добавится Солнце, что начнет склонять в сторону хандры и депрессивных мыслей. Будет очень трудно управлять эмоциями и поддерживать хорошее настроение.
Чтобы избежать резких эмоциональных скачков, астрологи советуют относиться к происходящему как к временным трудностям, передает from-ua.
Нелишним будет составить список дел и включить туда не только рутинные задачи, но и радости на каждый день.
Женщина-Овен
На этой неделе Овнов может смутить снизившаяся мотивация и медленное развитие событий: Солнце переходит в Скорпиона. Но не стоит торопиться с выводами и действиями: время дается на обдумывание и на то, чтобы принять ответственное и взвешенное решение. Поэтому астрологи советуют сдерживать свои желания и повременить с активностью: подходящее время наступит позднее. А пока лучше всего расслабиться и разобраться со своими целями.
Женщина-Телец
Гороскоп прогнозирует водоворот событий на жизненном пути Тельцов. Осторожность на этой неделе — лучшая стратегия. Особого внимания потребуют карьера и денежные вопросы. Меркурий в Скорпионе, а значит, самое время понять, чего вы хотите добиться. Если женщины-Тельцы за эти семь дней точно определятся с целью и стратегией ее достижения, то планета-покровитель даст начинаниям зеленый свет. Главное — не забывать про бдительность и не отвлекаться на критику окружающих.
Женщина-Близнецы
Астрологи советуют женщинам-Близнецам прислушаться к голосу интуиции: она сейчас будет на пике благодаря поддержке Венеры. При желании можно будет даже читать мысли окружающих. Этим стоит воспользоваться с умом: шестое чувство может не раз выручить. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют уделить внимание снам, предчувствиям, встречам и доверится ощущениям. Только не стоит увлекаться и искать знаки судьбы там, где их нет.
Женщина-Рак
Середина осени — непростое время, особенно когда активность Луны идет на спад. Вполне возможно, что захочется отложить все дела на потом и остаться дома, но не стоит поддаваться осенней хандре. Медленное течение событий, снижение активности и раздражающие мелочи — напоминание о том, что пришло время уделить внимание саморазвитию. На этой неделе женщин-Раков ждет успех в этой сфере и, вероятно, выход на новый рубеж. Поэтому постарайтесь быстрее разобраться с рабочими обязанностями, чтобы освободить время на себя.
Женщина-Лев
Солнце переходит в разрушительный градус Скорпиона, поэтому для Львов у астрологов одна рекомендация: сконцентрироваться на главной цели и четко следовать плану, чтобы достичь желаемого. Сейчас многие Львицы будут склонны к внезапной смене своих решений, но подобная импульсивность может сбить с намеченного пути. А ведь на этой неделе наступает решающее время: ожидается победа в деле, которое давно не дает покоя. Чтобы точно оказаться победительницей, контролируйте свои эмоции и порывы.
Женщина-Дева
Интеллектуальные возможности представительниц Знака Девы будут расти на этой неделе благодаря сильной поддержке Меркурия. А значит, будут все ресурсы для предотвращения проблем и неприятных ситуаций. Разум сейчас начнет диктовать верные решения, главное — прислушаться к нему. Поменьше страхов, стеснений и скепсиса, и тогда планы будут реализованы, а Девы получат то, что выгодно для них, от партнеров и окружающих людей.
Женщина-Весы
Весам может спутать карты Венера в Скорпионе, а точнее, эмоции, которые спровоцирует планета. В то же время женщин этого Знака ждет неделя, требующая сдержанности и хладнокровия. Демонстрация этих качеств обеспечит хороший результат. Правда, в суете и рутине появится риск забыть о собственных потребностях. Астрологи настоятельно советуют предотвратить этот сценарий и уделить время себе. Релаксация на выходных поможет остаться в строю: духовные практики, шопинг, творчество, просмотр комедий — все, что пожелает душа для успокоения и равновесия.
Женщина-Скорпион
Наступает время Скорпионов, и именно сейчас им предстоит пожинать плоды своих трудов и получать подарки. Неделя подходит для проявления целеустремленности и упорства. Солнце, Венера и Меркурий на стороне Скорпионов, поэтому не стоит бояться держать все в своих руках: добиться желаемого результата будет проще, чем обычно. Осталось лишь поверить в себя и сделать первый шаг в неизвестность, а дальше все наладится само собой.
Женщина-Стрелец
Еженедельный гороскоп советует женщинам-Стрельцам не драматизировать. Переход Солнца в Знак Скорпиона указывает, что сейчас им захочется пожалеть себя. Из-за этого будут приниматься неправильные решения, поступки станут нелогичным, а отношения с окружающими испортятся. Астрологи рекомендуют переждать сложный момент и перенести важные дела и судьбоносные решения на более благоприятное время, иначе рог изобилия прольется над кем-то другим.
Женщина-Козерог
Марс в Весах склоняет к последовательности и дипломатии. Если женщины-Козероги будут держать в голове, что необязательно переступать через себя и выходить за рамки, то старания окупятся, а усердие не останется незамеченным. Однако успех порой приходит не с той стороны, с которой его ждут. Поэтому стоит быть внимательнее и следить за подсказками Вселенной, чтобы не упустить возможности, которые придут совершенно неожиданным путем.
Женщина-Водолей
Гороскоп на неделю предлагает не отказываться от помощи, которую могут предоставить Венера и Меркурий. Может быть, пора расширить кругозор, улучшить профессиональные качества или поработать с самооценкой? Экватор осени — самое подходящее время для того, чтобы научиться чему-то новому. Астрологи советуют Водолеям остановиться и проанализировать свои желания, а только после этого приступать к воплощению планов, иначе можно навредить самой себе.
Женщина-Рыбы
Венера в Скорпионе подсказывает Рыбам: сейчас разумнее всего плыть по течению. Главное — помнить, что повороты бывают очень резкими и непредсказуемыми. Лучше не бездействовать, а копить силы и работать над энергетикой, почаще фокусируясь на хорошем. Чем больше будут ожидания, тем очевиднее возможность разочароваться. Чтобы обезопасить себя, достаточно избавиться от лишних надежд. Сейчас такая неделя, когда стоит самостоятельно разрушить иллюзии и воздушные замки.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака?
- От успеха до отчаяния: Что ожидает все знаки Зодиака сегодня, 16 февраля
- Лучшие психологи получаются только из этих 3 знаков Зодиака
- Финансовые потери у Тельца и проблемы в личной жизни у Стрельца: гороскоп на вторую половину апреля
- Чего ожидать знакам Зодиака в сентябре 2018
- Гороскоп до конца весны для всех знаков Зодиака
- В ОРДЛО влаштували флешмоб задля бажання інтегруватись з Росією18:22
- «Развоить войска не передумали?»: Боевики «ЛДНР» изо всех сил «лупанули» по Зайцево17:13
- В районе н.п. Спартак боевики установили поперек дороги мины и бетонные блоки16:49
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе16:29
- Боевики «ДНР» копают новые траншеи в районе н.п. Петровское15:52
- В Горловке идет обстрел: зафиксировано прямое попадание в жилой дом15:28
- Под Мариуполем загадочно погиб морской пехотинец "ДНР" Сеня - родные хотят знать правду15:11
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО13:40
- В Дебальцево обнаружен состав для перевозки угля, двигавшийся на восток12:49
- Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке12:30
- Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей и заявил, что ему нравятся россияне17:55
- Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака17:30
- «Развоить войска не передумали?»: Боевики «ЛДНР» изо всех сил «лупанули» по Зайцево17:13
- В районе н.п. Спартак боевики установили поперек дороги мины и бетонные блоки16:49
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе16:29
- Березовец раскрыл план Коломойского внутри Украины: сегодня утром олигарх нанес первый удар16:09
- Боевики «ДНР» копают новые траншеи в районе н.п. Петровское15:52
- В Горловке идет обстрел: зафиксировано прямое попадание в жилой дом15:28
- Под Мариуполем загадочно погиб морской пехотинец "ДНР" Сеня - родные хотят знать правду15:11
- "Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении14:56
- "Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении14:56
- Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец14:08
- Эти два типа женщин мужчины считают неотразимыми21:06
- Отзывчивостью этих знаков Зодиака в наглую пользуются все окружающие20:12
- Гороскоп успеха на неделю: кому улыбнется Фортуна18:49
- Пионтовский: Проект Кремля "Троянский конь Луганд*нии" потерпел поражение18:23
- Назван способ снизить риски онкологии на 45%16:18
- Не везет в финансах – повезет в любви: астролог назвала знаки Зодиака, которые смогут закрутить бурный роман в Ноябре14:58
- Кінець "формули Штайнмайєра": Які чотири сценарії існують для Донбасу13:43
- Политолог: в 2014-2015 Украина жила под угрозой вторжения РФ, но не было уставших от войны, что случилось теперь?13:17
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео
- Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году
- У Путина предрекли "Л/ДНР" худший сценарий: "За что они так с Донбассом?"
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО