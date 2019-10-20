- Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака17:30
- Березовец раскрыл план Коломойского внутри Украины: сегодня утром олигарх нанес первый удар16:09
- Тепло как летом: синоптик рассказала о погоде на понедельник14:32
- Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец14:08
- В Венгрии автобус с украинцами попал ДТП: 10 пострадавших13:36
- Два боевых корабля США, переданных Украине, срочно плывут в Одессу и готовятся к военным действиям. ВИДЕО13:18
- Эксперт объяснил, почему новые украинские корабли не остановят Путина13:11
- Блогер Бондаренко: инвесторы в панике покидают Украину, бюджет заполним дыркой от бублика12:11
- Если очень надо: 10 лучших способов вынести мужчине мозг11:48
- В Луганске патриоты сделали "сюрприз" оккупантам с помощью БПЛА - в городе переполох10:52
Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака
Близится один из самых необычных и волшебных годов за последние 100 лет. 2020 года для многих станет годом позитивных перемен, судьбоносных встреч и событий. Готовьтесь! Скоро застой закончится и новые двери распахнутся перед вами.
Серебряная Крыса откроет новый 12ти-летний цикл. Основные качества, которые необходимо проявлять для успеха в 2020 это решимость в отстаивании себя. Упорство в движении к цели. И еще некоторую долю хитрости. Кроме того, стоит доверится происходящим событиям. Они приведут вас к вашим самым невероятным мечтам, сообщает from-ua.
Вот что Серебряная Крыса принесет каждому знаку зодиака.
Овны
Для Овнов этот год принесет совершенно головокружительные изменения в карьере. Вас ждет взлет. Кроме того, у вас получится достигнуть баланса между работой и карьерой. Случайная встреча принесет множество изменений.
Тельцы
Тельцов ждет прибавление. Это может быть покупка недвижимости, улучшение финансовой стороны жизни. Или же прирост в семье. Каждый Телец обретет свое счастье в 2020.
Близнецы
Близнецы наконец смогут найти то важное, что они искали так долго. Будет хотеться рискнуть. Но лучше выбрать стабильность.
Раки
Ракам стоит не профукать те возможности, которые придут к ним. Другого такого шанса не будет еще очень долго.
Львы
Львам придется честно спросить себя, чего они хотят. Ведь исполнятся именно их тайные и заветные желания. А не те, которые они взяли от других.
Девы
Самый удачный год за десять лет для Дев. Будьте готовы к невероятному.
Весы
Новый год начнется с путешествия. В этом году получится реализовать то, о чем вы давно мечтали.
Скорпионы
Просто продолжайте то, что уже начали! Все выйдет намного лучше, чем вы себе предполагаете.
Стрельцы
Те Стрельцы, которые правильно расставят приоритеты будут щедро вознаграждены. Удача и Белая Крыса на вашей стороне.
Козероги
Козерогам необходимо научиться быть более терпимыми к другим людям. Попробуйте взглянуть на ситуацию с другой стороны. И все пойдет как нельзя лучше.
Водолеи
Водолеев ждет судьбоносное путешествие.
Рыбы
Идите вслед за своими желаниями. Не откладывайте то, что для вас важно в угоду другим.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, гороскоп на год, астрологический прогноз
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака?
- Астрологи выложили очень подробный и точный гороскоп для каждого знака Зодиака
- Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков Зодиака
- Позвоню позже: как умеют врать разные знаки Зодиака
- Законы жизни: принцип бумеранга для каждого Знака Зодиака
- «Развоить войска не передумали?»: Боевики «ЛДНР» изо всех сил «лупанули» по Зайцево17:13
- В районе н.п. Спартак боевики установили поперек дороги мины и бетонные блоки16:49
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе16:29
- Боевики «ДНР» копают новые траншеи в районе н.п. Петровское15:52
- В Горловке идет обстрел: зафиксировано прямое попадание в жилой дом15:28
- Под Мариуполем загадочно погиб морской пехотинец "ДНР" Сеня - родные хотят знать правду15:11
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО13:40
- В Дебальцево обнаружен состав для перевозки угля, двигавшийся на восток12:49
- Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке12:30
- В н.п. Кутейниково с рельсов сошел вагон с цистерной сжиженного газа11:32
- Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей и заявил, что ему нравятся россияне17:55
- Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака17:30
- «Развоить войска не передумали?»: Боевики «ЛДНР» изо всех сил «лупанули» по Зайцево17:13
- В районе н.п. Спартак боевики установили поперек дороги мины и бетонные блоки16:49
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе16:29
- Березовец раскрыл план Коломойского внутри Украины: сегодня утром олигарх нанес первый удар16:09
- Боевики «ДНР» копают новые траншеи в районе н.п. Петровское15:52
- В Горловке идет обстрел: зафиксировано прямое попадание в жилой дом15:28
- Под Мариуполем загадочно погиб морской пехотинец "ДНР" Сеня - родные хотят знать правду15:11
- "Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении14:56
- "Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении14:56
- Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец14:08
- Эти два типа женщин мужчины считают неотразимыми21:06
- Отзывчивостью этих знаков Зодиака в наглую пользуются все окружающие20:12
- Гороскоп успеха на неделю: кому улыбнется Фортуна18:49
- Пионтовский: Проект Кремля "Троянский конь Луганд*нии" потерпел поражение18:23
- Назван способ снизить риски онкологии на 45%16:18
- Не везет в финансах – повезет в любви: астролог назвала знаки Зодиака, которые смогут закрутить бурный роман в Ноябре14:58
- Кінець "формули Штайнмайєра": Які чотири сценарії існують для Донбасу13:43
- Политолог: в 2014-2015 Украина жила под угрозой вторжения РФ, но не было уставших от войны, что случилось теперь?13:17
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео
- Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году
- У Путина предрекли "Л/ДНР" худший сценарий: "За что они так с Донбассом?"
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО