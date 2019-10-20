Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака

20.10.2019 17:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака

Близится один из самых необычных и волшебных годов за последние 100 лет. 2020 года для многих станет годом позитивных перемен, судьбоносных встреч и событий. Готовьтесь! Скоро застой закончится и новые двери распахнутся перед вами.

Серебряная Крыса откроет новый 12ти-летний цикл. Основные качества, которые необходимо проявлять для успеха в 2020 это решимость в отстаивании себя. Упорство в движении к цели. И еще некоторую долю хитрости. Кроме того, стоит доверится происходящим событиям. Они приведут вас к вашим самым невероятным мечтам, сообщает from-ua.

Вот что Серебряная Крыса принесет каждому знаку зодиака.

Овны
Для Овнов этот год принесет совершенно головокружительные изменения в карьере. Вас ждет взлет. Кроме того, у вас получится достигнуть баланса между работой и карьерой. Случайная встреча принесет множество изменений.

Тельцы
Тельцов ждет прибавление. Это может быть покупка недвижимости, улучшение финансовой стороны жизни. Или же прирост в семье. Каждый Телец обретет свое счастье в 2020.

Близнецы
Близнецы наконец смогут найти то важное, что они искали так долго. Будет хотеться рискнуть. Но лучше выбрать стабильность.

Раки
Ракам стоит не профукать те возможности, которые придут к ним. Другого такого шанса не будет еще очень долго.

Львы
Львам придется честно спросить себя, чего они хотят. Ведь исполнятся именно их тайные и заветные желания. А не те, которые они взяли от других.

Девы
Самый удачный год за десять лет для Дев. Будьте готовы к невероятному.

Весы
Новый год начнется с путешествия. В этом году получится реализовать то, о чем вы давно мечтали.

Скорпионы
Просто продолжайте то, что уже начали! Все выйдет намного лучше, чем вы себе предполагаете.

Стрельцы
Те Стрельцы, которые правильно расставят приоритеты будут щедро вознаграждены. Удача и Белая Крыса на вашей стороне.

Козероги
Козерогам необходимо научиться быть более терпимыми к другим людям. Попробуйте взглянуть на ситуацию с другой стороны. И все пойдет как нельзя лучше.

Водолеи
Водолеев ждет судьбоносное путешествие.

Рыбы
Идите вслед за своими желаниями. Не откладывайте то, что для вас важно в угоду другим.



Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, гороскоп на год, астрологический прогноз
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх