Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака

20.10.2019 17:30

Близится один из самых необычных и волшебных годов за последние 100 лет. 2020 года для многих станет годом позитивных перемен, судьбоносных встреч и событий. Готовьтесь! Скоро застой закончится и новые двери распахнутся перед вами.

Серебряная Крыса откроет новый 12ти-летний цикл. Основные качества, которые необходимо проявлять для успеха в 2020 это решимость в отстаивании себя. Упорство в движении к цели. И еще некоторую долю хитрости. Кроме того, стоит доверится происходящим событиям. Они приведут вас к вашим самым невероятным мечтам, сообщает from-ua.

Вот что Серебряная Крыса принесет каждому знаку зодиака.

Овны

Для Овнов этот год принесет совершенно головокружительные изменения в карьере. Вас ждет взлет. Кроме того, у вас получится достигнуть баланса между работой и карьерой. Случайная встреча принесет множество изменений.

Тельцы

Тельцов ждет прибавление. Это может быть покупка недвижимости, улучшение финансовой стороны жизни. Или же прирост в семье. Каждый Телец обретет свое счастье в 2020.

Близнецы

Близнецы наконец смогут найти то важное, что они искали так долго. Будет хотеться рискнуть. Но лучше выбрать стабильность.

Раки

Ракам стоит не профукать те возможности, которые придут к ним. Другого такого шанса не будет еще очень долго.

Львы

Львам придется честно спросить себя, чего они хотят. Ведь исполнятся именно их тайные и заветные желания. А не те, которые они взяли от других.

Девы

Самый удачный год за десять лет для Дев. Будьте готовы к невероятному.

Весы

Новый год начнется с путешествия. В этом году получится реализовать то, о чем вы давно мечтали.

Скорпионы

Просто продолжайте то, что уже начали! Все выйдет намного лучше, чем вы себе предполагаете.

Стрельцы

Те Стрельцы, которые правильно расставят приоритеты будут щедро вознаграждены. Удача и Белая Крыса на вашей стороне.

Козероги

Козерогам необходимо научиться быть более терпимыми к другим людям. Попробуйте взглянуть на ситуацию с другой стороны. И все пойдет как нельзя лучше.

Водолеи

Водолеев ждет судьбоносное путешествие.

Рыбы

Идите вслед за своими желаниями. Не откладывайте то, что для вас важно в угоду другим.