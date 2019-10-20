В России озвучили «реальный метод» для Украины вернуть Крым

20.10.2019 20:21

Украина сможет вергуть аннексированный Крым, «только если войдет в состав Российской Федерации.

Об этом заявил РИА Новости российский сенатор, член Совфеда РФ Сергей Цеков, передает donpress.

«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет. Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан, по результатам референдума. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет», — высказался Цеков.