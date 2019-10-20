В Венгрии автобус с украинцами попал ДТП: 10 пострадавших

20.10.2019 13:36

В Венгрии микроавтобус с украинцами врезался в дерево, в результате чего пострадали десять человек. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева.

ДТП произошло в субботу, 19 октября, рядом с венгерским селом Пацин.

По информации полиции, водитель микроавтобуса Mercedes из-за превышения скорости не справился с управлением, на перекрестке съехал на обочину и врезался в дерево.

В результате автомобильной аварии пострадали десять граждан Украины. Шестеро украинцев получили тяжелые травмы, четверо – легкие. Их госпитализировали в медицинские учреждения региона Боршод-Абауй-Земплен. Трое пострадавших уже перенесли неотложные операции, они в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет.