Гладковский выйдет на свободу: в деле наметился скандальный поворот, «уже сегодня…»

21.10.2019 14:41

Арестованный экс-замглавы СНБО Олег Гладковский скоро выйдет на свободу

Об этом сообщает 5.ua

Сообщается, что за арестованного соратника Петра Порошенко внесут залог в размере 10,6 млн гривен.

По словам адвоката Олега Гладковского, залог за экс-замглавы СНБО внесут его родные.

Юрист Юрий Волынец не исключает, что арестованный ранее Олег Гладковский уже сегодня может выйти на свободу. На данный момент защита экс-замглавы СНБО ожидает соответствующие документы от суда.

«Внесли (залог). Идет процесс оформления документов», — подчеркнул адвокат.

Волынец также заявил, что сегодня защитники Гладковского получат полный текст постановления Высшего антикоррупционного суда, касающееся меры пресечения Гладковскому и будут готовить апелляционную жалобу, изучив это постановление.

Ранее мы сообщали о том, что Олега Гладковского задержали 17 октября перед вылетом в Брюссель, куда он якобы планировал поехать на автовыставку. Прокуроры получили оперативную информацию о том, что экс-замглавы СНБО якобы готовится к побегу с семьей, поэтому силовики провели спецоперацию. Сам Гладковский все обвинения категорически отрицает.

Следствие вменяет Олегу Гладковскому использование служебного положения в интересах компании «Богдан моторс», которая ему принадлежит. Размер убытков, нанесенных Украине, оценивается в 10,6 млн гривен.

Также стало известно о том, что топ-политик не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева на общую сумму почти 165 тыс. долларов в 2016-2018 годах.

Источник: https://politeka.net