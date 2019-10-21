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Группа американских конгрессменов требует признать «Азов» террористической организацией
40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к Госсекретарю США Майк Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.
Об этом сообщается в письме конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза, который является инициатором обращения, передает УП со ссылкой на "Голос Америки".
Кроме автора письма, обращение подписали 39 конгрессменов из разных американских штатов, все они принадлежат к Демократической партии.
"Сегодня, если американский гражданин присягает на верность исламскому государству и распространяет их сообщения террора, у правительства есть несколько инструментов, как противостоять угрозе. Однако если тот же американский гражданин присягает на верность насильственной белой экстремистской группе заграницей и распространяет их террористическую риторику, федеральное правительство не имеет доступа к тем же инструментам", — говорится в письме.
Конгрессмены также обращают внимание на связь между "Азовом" и террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.
"В своем манифесте стрелок вспоминал, что тренировался вместе с "Батальоном "Азов" в Украине и постоянно носил символ, связанный с ними. Оба стрельцы в городах Повей (Калифорния) и Эль-Пасо (Техас), говорили, что на них прямо повлиял теракт в Крайстчерч. Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевидна", - убеждены конгрессмены.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, конгресс, батальон "Азов"
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