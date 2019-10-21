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Обнаружено впервые в Украине: На Луганщине из-за опасного насекомого ввели карантин
В Марковском лесничестве на Луганщине впервые в Украине обнаружили очаг опасного насекомого – ясеневой изумрудной златки. Об этом сообщает пресс-центр ГУ Госпродпотребслужбы в Луганской области.
Выявление златки было подтверждено лабораторными исследованиями. Пораженные личинками златки деревья ясеня пенсильванского обнаружены 12 сентября на территории заказника местного значения «Гераськовский».
Сообщается, что распоряжением председателя Марковской районной государственной администрации введен карантинный режим и утвержден план фитосанитарных мер по уничтожению очага карантинного вредителя площадью 5 га. С 9 по 12 октября проведена санитарная вырубка и уничтожение пораженной древесины путем сожжения и измельчения на опилки, работы в карантинной зоне осуществляются с согласованием в органах местной власти.
Теги: Донбасс, насекомые, карантин, вредитель
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