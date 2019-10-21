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Погода в Украине: синоптик предупредила о скором похолодании
Теплая погода без осадков сохранится в Украине на протяжение всей текущей недели, при этом не исключены туманы, а вот с 28 октября ожидается похолодание. Как пишет replyua.net, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
«В большинстве областей Украины ожидается погода без осадков, со слабым ветром. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +17 +24 градусов», - написала она. Кроме того, со слов синоптика, туманы и слабый ветер будут содействовать накоплению вредных примесей в воздухе, которых и так хватает, особенно в крупных городах. Продлиться такая погода до конца недели.
В украинской столице Киеве в ближайшие дни - без осадков, туман, в дневные часы температура воздуха около 20 градусов, если ее не «подкорректирует» вниз туман, сообщила Диденко. Также она предупредила, что серьёзное похолодание предполагается с 28-го октября, до +10 +14 градусов в течение дня, а с 31-го октября-1 ноября температура воздуха поползет к ночным -1-5 градусов, днем до +5 +10 градусов.
Ранее метеорологи писали, что «бабье лето» началось в Киеве 12 октября. На протяжение этого времени температура побила четыре рекорда.
Теги: Донбасс, погода, похолодание, прогноз погоды
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