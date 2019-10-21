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Путин и Зеленский разрушили планы Европы, судьба территорий Украины под вопросом: «До конца года…»
Встреча лидеров стран «нормандской четверки» может не состоятся из-за Украины и России
Российский политический деятель и адвокат Марк Фейгин заявил, выступая в эфире одного из телеканалов, что, по его мнению, встреча лидеров стран «нормандской четверки» точно не состоится в текущем году.
По словам российского деятеля, причина в данном случае очень простая — данный саммит не выгоден ни Москве, ни Киеву.
Марк Фейгин убежден, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» до конца текущего года точно не состоится. По словам правозащитника, причина в данном случае банальна — Москве попросту не выгоден этот саммит. Впрочем, это также относится и к Киеву. Украинской стороне невыгодно отправляться на встречу на тех условиях, которые ей сейчас предлагают.
При этом Фейгин считает, что Украина в сложившейся ситуации вполне может предложить некую альтернативу минским договоренностям. Нужно заявить, что эти соглашения себя уже исчерпали, и предложить какой-то иной всеобъемлющий вариант решения проблемы. Правозащитник объяснил, что Киеву следует создать собственный план реинтеграции оккупированной части Донбасса, и постараться убедить западных партнеров в целесообразности его реализации используя дипломатические инструменты.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, Европа, нормандская четверка, Зеленский
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