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Путин оставит Украину в покое, названа судьбоносная дата: «в тот момент, когда…»
Президент России Владимир Путин не отстанет от Украины, а будет постоянно ее мучить и терроризировать
Такое мнение в своем блоге для Обозревателя высказал российский журналист Игорь Яковенко.
По его словам, в условиях путинского режима в РФ «русский мир» будет постоянно «наползать» на Украину. Он утверждает, что причина состоит в непримиримых противоречиях между Украиной и правящим режимом в России.
Яковенко убежден, что с одной стороны, Путин не может оставить Украину в покое. А с другой стороны, Украина, вне зависимости от того, как фамилия президента, не может пойти ни на что похожее, чего требуют Минские соглашения, формула Штайнмайера и так далее.
«Это абсолютно нереальная вещь, здесь компромисса нет», — высказался российский журналист.
Кроме этого, журналист отметил, что Путин не отдаст Крым, пока он в Кремле. А также достаточно очевидно, что Путин не уйдет с Донбасса.
«И понятно, что ни один президент Украины никогда не согласится, что Крым российский, а на Донбассе находятся эти террористические организации», — добавил Яковенко. Журналист также отметил, что «вся эта история с постоянным наползанием «русского мира» на территорию Украины» «прекратится в одну секунду – в тот момент, когда путинского режима в России не станет», — подытожил журналист.
Также ранее сообщалось, что у Владимира Путина отличились жестким требованием по оккупированному Донбассу. Об этом в зале Верховной Рады рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
В рамках очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске Российская Федерация потребовала, чтобы Украина предоставила оккупированному Донбассу особый статус на постоянной основе.
Более того, как рассказывает замглавы МИД Украины, у Владимира Путина хотят, чтобы официальный Киев открыл новый КПВВ в прифронтовом Счастье.
По словам Боднара, Российская Федерация требует ввести на постоянной основе закон, принятый в 2014 году, хотя он подразумевает введение особого статуса на пару лет.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, конфликт
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