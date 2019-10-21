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«Субсидии в Украине»: Правительство упростило процедуру получения
Вчера стало известно, что украинское правительство приняло решение об упрощении процедуры получения субсидий отдельным категориям граждан во время заседания двадцатого октября.
Как пишет replyua.net, об этом рассказал Правительственный портал. В частности, стало известно, что правительство Украины одобрило изменения в постановление, согласно которому упрощается процедура назначения жилищных субсидий для детских домов семейного типа, военнослужащих, а также украинцев, которым больше шестидесяти лет.
В сообщении также говорится: «В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормированную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное». В свою очередь руководитель Министерства социальной политики Юлия Соколовская на своей странице в соцсети «Фейсбук» написала, что правительство внесло следующие изменения в порядок предоставления субсидий. В частности, речь идет о том, что было предоставлено право комиссиям органов местного самоуправления назначать субсидию детским домам семейного типа (ДДСТ) на сверхурочную площадь жилья; в доход ДДСТ не будет учитываться материальная помощь и стипендия детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобретенные ими транспортные средства; в сельской местности при назначении жилищной субсидии не будут учитываться доходы одного из супругов пенсионного возраста, который зарегистрирован по другому адресу; субсидия военнослужащим будет назначаться без получения информации об уплате ими единого социального взноса. Также пересмотрен алгоритм расчета платежа со следующего периода.
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, коммунальные услуги
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