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Украинцев, получающих льготы и субсидии, будут проверять по-новому
Верховная Рада приняла закон «О верификации и мониторинге государственных выплат», который даст возможность урегулировать государственные выплаты в стране.
Об этом напомнили в Министерстве финансов Украины, передают Факты.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что данный закон регулирует основные вопросы сбора, обработки и дальнейшего анализа информации, которая используется для мониторинга социальных выплат.
Также в сообщении отмечается, что получателей льгот и субсидий будут проверять по-новому.
В частности, новый закон определяет три этапа проверки соцвыплат:
- превентивная верификация — проверка при обращении физлица за назначением за госвыплатами;
- текущая верификация — проверка при предоставлении госвыплат физлицам;
- ретроспективная верификация — проверка после завершения госвыплат физлицам.
Еще одна важная деталь: законом определен порядок предоставления рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, и обработки ими рекомендаций. Кроме того, в нем содержатся подходы по возврату неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты.
«Верификация будет осуществляться путем проверки информации о получателе государственной помощи, которая влияет на определение права на получение и размер государственных выплат», — отмечают в Минфине.
Все указанные нововведения, считают чиновники, будут способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения. В частности, повышению ее адресности, рациональному использованию бюджетных средств, минимизации бюджетных потерь от ошибок и мошенничества в социальной сфере, автоматизации проверки государственных выплат.
Закон также определяет порядок предоставления рекомендаций органам, которые выплачивают государственные деньги.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, льгота, субсидия, коммунальные услуги
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