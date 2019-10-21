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Украинцев ждет тяжелый удар: новые цены на газ поразят многих - подробности

21.10.2019 08:45
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Украинцев ждет тяжелый удар: новые цены на газ поразят многих - подробности

А в некоторых областях, передает ТСН, стоимость перекачки газа вырастет вчетверо, сообщает Диалог.UA.

Тарифы в разных областях поднимут по-разному, "В Киеве рост будет на 15%, а есть города, где в 3,5 раза. Например, в Гадяче", – сообщила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

Также выяснилось, что для жителей Винницы тарифы на газ взлетят втрое. По предварительным подсчетам, если, к примеру, семья живет в частном доме и у нее выходит примерно две тысячи кубов за сезон, то после повышения придется заплатить на четыре тысячи гривен больше.

На Закарпатье тариф повысили на гривну. В этом регионе, если семья тратит две тысячи кубов, она заплатит на две тысячи больше. Наименее остро подорожание ударит по Кременчугу. Здесь цену подняли всего на 11 копеек.

По прогнозам замначальника Департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Хабатюка, зимой однозначно цена будет двигаться вверх.  Причина - роста спроса в Евросоюзе.

Напомним, ранее выяснилось, кто стоит за срывом отопительного сезона в Украине.  Без тепла рискуют остаться более 100 городов. Все из-за того, что некоторые предприятия имеют большие задолженности за теплоносители перед государством. Также у Зеленского признались, что не так просто откорректировать цену на газ в сторону уменьшения. Богдан пояснил причины, почему этого пока не случилось.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, цена, газ, тарифы
 
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