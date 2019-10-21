- Двойное гражданство в Украине: Кулеба назвал страну-исключение20:30
- Кошевого начали запугивать из-за номера Квартала 9520:12
- Встреча Зеленского и Штайнмайера: появились первые подробности, такого Путин не ожидал19:55
- Шутки в сторону: новым советником секретаря СНБО стал известный комик Сивохо18:19
- Трудовые книжки уходят в историю: что будет взамен?18:05
- В ОРДО рассказали, сколько будут стоить билеты на поезда в Россию17:51
- Оккупация трех областей: когда Путин пойдет на захват Украины17:20
- Обнаружено впервые в Украине: На Луганщине из-за опасного насекомого ввели карантин17:14
- Диалог о земле: услышит ли государство селян и фермеров?17:00
- Морпех ВСУ срочно обратился к Зеленскому: "Отвод украинских войск неприемлем" 16:12
Зеленский едет в Японию, Путина тоже пригласили: детали исторического события
21-24 октября у президента Владимира Зеленского запланирован визит в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что в программе визита также предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством японского агентства международного развития и японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.
Кроме того запланирован ряд двусторонних встреч президента с лидерами зарубежных стран.
Отметим, что на это мероприятие тоже должен прибыть российский президент Владимир Путин. Приглашение ему японская сторона направила еще в мае. Следовательно, Зеленский впервые сможет увидится с главой Кремля уже через пару дней.
Нарухито первого мая стал 126-м по счету императором Страны восходящего солнца после отречения от престола его отца — Акихито. Последний занимал трон в общей сложности более тридцати лет. Монарх ушел на покой в связи с почтенным возрастом, ему 85 лет, а также неважным состоянием здоровья. Одновременно со вступлением на трон нового императора в Японии началась новая эпоха «Рэйва».
Император Нарухито получил престижное образование в Оксфорде, где изучал историю водного транспорта. Он серьезно увлекается музыкой и ведет активный образ жизни, в частности, любит спорт.
Императрица Масако, супруга Нарухито, происходит из семьи известного японского дипломата, который в разное время работал в посольстве Японии в Москве. Нарухито и Масако поженились в 1993 году. Они воспитывают 17-летнюю дочь по имени Айко.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, Япония, Зеленский
- Почему Путин не окончит войну
- "Путин не был бы Путиным, если бы не плюнул в протянутую руку" - журналист о визите главы РФ в Японию
- Япония отчаялась договориться с Путиным о Курилах
- "Флаг не опустим!" Путин дерзко ответил Японии по Курилам
- Путин попал в ловушку и не имеет выигрышного решения: в РФ рассказали, чем обернется передача Курил Японии
- Визит Путина на Курилы – вершина его цинизма – Портников
- В ОРДО рассказали, сколько будут стоить билеты на поезда в Россию17:51
- В "обезвоженном" Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация17:35
- Обнаружено впервые в Украине: На Луганщине из-за опасного насекомого ввели карантин17:14
- В подразделениях ОРДО активно торгуют боеприпасами и ГСМ16:30
- Морпех ВСУ срочно обратился к Зеленскому: "Отвод украинских войск неприемлем" 16:12
- Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах15:00
- «В Горловке до 500 человек пешей очереди, в Еленовке и Гнутово быстрый пропуск»: ситуация на КПП ОРДО14:00
- Боевики Донбасса получили опасное российское оружие: подробности11:04
- Ситуация на Донбассе: Бои разгорелись с новой силой – отчет ООС10:19
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда09:30
- Двойное гражданство в Украине: Кулеба назвал страну-исключение20:30
- Кошевого начали запугивать из-за номера Квартала 9520:12
- Встреча Зеленского и Штайнмайера: появились первые подробности, такого Путин не ожидал19:55
- Путин сегодня обсудит с Макроном ситуацию в Украине19:35
- Шутки в сторону: новым советником секретаря СНБО стал известный комик Сивохо18:19
- Трудовые книжки уходят в историю: что будет взамен?18:05
- В ОРДО рассказали, сколько будут стоить билеты на поезда в Россию17:51
- В "обезвоженном" Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация17:35
- Оккупация трех областей: когда Путин пойдет на захват Украины17:20
- Обнаружено впервые в Украине: На Луганщине из-за опасного насекомого ввели карантин17:14
- Как за пару дней избавиться от заложенности носа: поможет яблочный уксус16:47
- Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию12:14
- Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие11:33
- Семь правил лечения сезонного насморка10:00
- Названы самые лучшие способы убрать второй подбородок09:00
- Врачи рассказали, какая еда лишает «мужского здоровья»08:14
- "Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении14:56
- Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец14:08
- Эти два типа женщин мужчины считают неотразимыми21:06
- Отзывчивостью этих знаков Зодиака в наглую пользуются все окружающие20:12
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе