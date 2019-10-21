Зеленский едет в Японию, Путина тоже пригласили: детали исторического события

21.10.2019 08:00

21-24 октября у президента Владимира Зеленского запланирован визит в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в программе визита также предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством японского агентства международного развития и японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Кроме того запланирован ряд двусторонних встреч президента с лидерами зарубежных стран.

Отметим, что на это мероприятие тоже должен прибыть российский президент Владимир Путин. Приглашение ему японская сторона направила еще в мае. Следовательно, Зеленский впервые сможет увидится с главой Кремля уже через пару дней.

Нарухито первого мая стал 126-м по счету императором Страны восходящего солнца после отречения от престола его отца — Акихито. Последний занимал трон в общей сложности более тридцати лет. Монарх ушел на покой в связи с почтенным возрастом, ему 85 лет, а также неважным состоянием здоровья. Одновременно со вступлением на трон нового императора в Японии началась новая эпоха «Рэйва».

Император Нарухито получил престижное образование в Оксфорде, где изучал историю водного транспорта. Он серьезно увлекается музыкой и ведет активный образ жизни, в частности, любит спорт.

Императрица Масако, супруга Нарухито, происходит из семьи известного японского дипломата, который в разное время работал в посольстве Японии в Москве. Нарухито и Масако поженились в 1993 году. Они воспитывают 17-летнюю дочь по имени Айко.

Источник: https://politeka.net