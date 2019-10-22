Помпео заявил, что доволен работой Госдепа по Украине

22.10.2019 10:57

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканала CNBC заявил, что удовлетворен работой Госдепа США в вопросе Украины, пишет ДонПресс.

Он также отверг обвинения в адрес действующего главы Белого дома Дональда Трампа относительно попыток давления на Украину.

«Я присутствовал во время разговора. Я присутствовал во время многих телефонных разговоров президента США. Я точно знаю, над чем мы работали в Украине — мы пытались уменьшить уровень коррупции», — сказал Помпео.

По его словам, Вашингтон были сфокусированы на том, чтобы обеспечить поставки систем вооружений.

«Именно на этом мы и в дальнейшем будем сосредотачиваться, и я очень доволен работой, которую мы сделали», — отметил Помпео.

Госсекретарь также выразил удовлетворение тем, чего пытается достичь новая власть в Украине.

«И мы надеемся, что вместе мы сможем достичь успеха», — заявил он.