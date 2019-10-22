Путин может "ликвидировать" "Л/ДНР", приняв радикальное решение по Донбассу, - Аслунд

22.10.2019 21:12

Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подсчитал, во сколько бюджету Российской Федерации обходится содержание оккупированного Донбасса и Крыма, а сколько процентов ВВП "съедают" санкции США и Евросоюза.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, шестой год ведя войну на Донбассе, финансируя аннексированный Крым и терпя колоссальные убытки из-за санкций ЕС, склонен к тому, чтобы принять радикальное решение и "сдать" оккупированные территории обратно Украине, то есть фактически "ликвидировать" "Л/ДНР, пишет Диалог.UA.

Такое мнение "НВ" высказал аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд. Давайте посчитаем. Россия повысила военные расходы на 2% ВВП с 2008 по 2016 год — это много. Финансовые санкции ЕС стоят России 1−1,5% в год. Крым — $5 млрд в год и Донбасс примерно столько же. Это $10 млрд в год. И это не военные расходы, а расходы администрации, пенсии и инфраструктура. ВВП России составляет $ 1 трлн 600 млрд в год. То есть 3−4% ВВП в год из‑за войны в Украине и санкций они теряют, и экономика России находится в стагнации. Реальные доходы населения за последние годы снизились на 13%. При этом в России авторитарная клептократия. Руководство страны сосредоточено на накоплении капитала в руках небольшой группы, все это похоже на времена Брежнева, только воруют больше. Что при этом делает Путин? Он копит резервы. Сегодня они составляют $530 млрд, но люди от этого ничего не имеют и живут еще беднее. «Единая Россия» уже теряет поддержку, а главы ФСБ, глядя на коммерческие успехи ближайшего к Путину круга людей — Миллера, Сечина, Тимченко, Ротенберга и Ковальчука, чувствуют несправедливость своего, пусть немаленького, но несравнимого с ближайшим кругом дохода. Все это делает позицию Путина довольно сложной. Он не готов совершать реформы, потому что это ослабит его автократию, но он может выйти из Донбасса, и это автоматически избавит его от санкций.