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В Украине упростили порядок получения водительских прав

22.10.2019 14:30
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В Украине упростили порядок получения водительских прав

В Украине вступили в силу новые правила выдачи водительских прав, сообщает РБК-Украина.
Изменения призваны снизить административный контроль в сфере подготовки водителей, а также должны усовершенствовать процедуру получения и обмена прав.
Основные нововведения, которые касаются процедуры подготовки водителей:

  • допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;
  • практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;
  • срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10-ти до 2-х лет;
  • возможность фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов;
  • свидетельство об окончании автошколы в бумажном виде не выдается, вместо этого в электронном виде вносится в Единый реестр МВД.

Процедура оформления водительского удостоверения также изменилась. Основные нововведения:

  • получить или обменять права невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность;
  • в особых отметках водительского удостоверения предусмотрено внесение информации о группе крови и резус-факторе.


Теги: Украина, права, водитель
 
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