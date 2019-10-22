Весам не хватает решительности, а Водолеям – терпения: список недостатков знаков Зодиака

22.10.2019 18:11

Никто не совершенен, но зная свои слабые стороны – всё можно исправить.

Каждый из нас, под какой бы ни родился звездой, хочет быть успешным и счастливым. Но мы читаем советы, пытаемся «скопировать» чужие рецепты счастья, и всё – безуспешно, пишет cluber.

Дело в том, что каждое созвездие уже при рождении «награждает» нас определённым набором недостатков. Но выход существует: зная свои слабые стороны – всё можно исправить.

Итак, предлагаем вам несколько советов, что следует подкорректировать в себе, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Овен

Представители этого знака Зодиака уж очень нетерпеливы. Если чего-то хотят, то подавайте им уже и немедленно. Они бывают слишком уж «нахрапистыми» и бестактными, хотя не замечают этого в упор.

Подумайте, как подобное поведение выглядит со стороны, и поймёте, что принцип «идти трактором» срабатывает далеко не всегда. Поэтому, если хотите стать успешными – наберитесь терпения.

Успешная карьера, приобретение автомобиля вашей мечты и прочее – всё это требует времени и терпения. Всё будет, просто не сегодня и не сейчас. Не «топайте ногами» и не возмущайтесь, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.

Телец

Любви и денег – вот чего всегда хотят представители этого знака, и им всегда будет мало. Телец постоянно бурчит и недоволен, потому что у него чего-то нет.

Выход: научиться довольствоваться тем, что у вас имеется. Иначе рискуете превратиться в старого зануду уже к 25 годам. Помните, что самые важные вещи – за деньги не купишь. И всё это у вас есть: солнце, улыбка прохожего, хороший фильм, добрый друг. Радость кроется в мелочах…

Близнецы

Близнецы бывают разными, но одна черта у них остаётся неизменной: им не хватает такта и понимания. Представителям этого знака почему-то кажется, что они всегда правы, а остальные – наоборот.

Так что Близнецу не повредит проявлять больше понимания. Каждый человек видит мир по-своему, и об этом не следует забывать.

Рак

Раку недостаёт хладнокровия и выдержки. Чуть что не так, как они задумали – вспышка гнева и раздражение. Берегите нервы и сердце, дорогие представители этого «горячего» знака.

Старайтесь заниматься тем, что помогает расслабиться: запишитесь на курсы рисования, сходите на концерт или в театр. А можно просто купить попкорна, устроиться на диване рядом с близкими людьми и посмотреть любимый фильм.

Поймите, что в жизни не бывает всегда так, как вы хотите. Не только у вас, а у всех без исключения людей.

Лев

Скромность и король Лев – это, конечно, почти взаимоисключающие вещи, но если хотите быть счастливыми – придётся пойти против природы. Льву не помешало бы научиться жить скромнее и не швырять деньгами налево и направо. Особенно, когда их и так не хватает.

Представители этого знака самодостаточны, эгоцентричны, но не законченные эгоисты. Они просто почему-то решили, что являются центром Вселенной, а остальные так – греются в лучах их славы и великолепия.

Как только Лев поймёт, что это не так, отношения с другими людьми наладятся. А значит – достигнут и вершин карьеры, о которой мечтают, и найдут свою любовь. В противном случае – останутся в гордом одиночестве и без денег.

Дева

Девы должны понять, что все люди – разные. Кто-то прочитал всего две книжки за всю жизнь, а кто-то – закончил три университета. Кто-то работает над собой, а другие – довольствуются простой незатейливой жизнью. Образование – это очень важно (и самообразование – также), но не следует недооценивать людей, у которых не было возможности учиться, совершенствоваться, путешествовать и прочее. Поэтому не спешите критиковать людей за темноту и необразованность. Вы ведь знаете: книгу не судят по обложке.

Не все люди – такие же перфекционисты, как вы. Не каждый выходит из себя только по той причине, что ручки и тетради расположены на столе несимметрично. Как только осознаете эту простую истину – жить станет намного легче. Ну уж стрессов – точно убавится.

Весы

Вам не хватает решительности, оперативности и смелости. То, что Весы всё взвешивают и сто раз обдумывают – похвально, но, дорогие наши, вы же теряете время. Пока вы колеблетесь, другие действуют и достигают успеха.

Поэтому сделайте это: немного ускорьтесь!

Также – больше общайтесь. Если вы не будете озвучивать людям свои мысли и сомнения – они так и не услышат вас. Скорее всего – даже не заметят. Вы же этого не хотите, правда?

Скорпион

Скорпионам недостаёт толерантности и спокойствия. Иногда их бесит буквально всё!

Дорогие, так вы заработаете инфаркт или психоз. Спокойнее! Если кто-то вас утомляет или раздражает – просто игнорируйте. Положите трубку телефона или выйдите в другую комнату. Или «мысленно выключите звук», если речь идёт о боссе-зануде.

Вас ничто не выведет из себя, пока сами же не позволите этому произойти! Но это не значит, что вы – истина в последней инстанции, а все вокруг – мудаки и тупицы. Если вы с кем-то не согласны – не обязательно «уничтожать» его. Можно просто не согласиться.

Стрелец

Представители этого знака доживают до глубоких седин, оставаясь в душе подростками. Они всё мечутся, ищут себя и Истину. Находят, и вновь отбрасывают. «Интересное» времяпровождение, если у вас в запасе имеются несколько жизней. А так, пора взрослеть.

Не обязательно пытаться перестроить весь мир и переделать всех людей. Займитесь лучше своей жизнью. Не тратьте понапрасну свои силы и энергию на вещи, которые не имеют к вам никакого отношения. Другие люди уж как-то сами разберутся. Думайте, прежде всего, о себе. Тем более это ваше любимое занятие – думать и философствовать…

Козерог

Козерогам не помешало бы научиться ценить своё время и других людей. Они любят мечтать и прикидывать, как хорошо было бы что-то сделать, но взять на себя ответственность – не спешат.

Тщательно всё готовить годами и обдумывать каждую мелочь – не лучшее решение. Решили что-то – делайте. Ошиблись, сделайте соответствующие выводы и начинайте всё сначала. Жизнь ведь одна…

Кстати, Козерог – самый надежный и честный из всех знаков Зодиака. Беда в том, что, как правило, они заботятся больше о себе, чем о других. И не потому, что не уважают или не любят людей. Отнюдь нет. Просто «так сложилось». Поэтому эту черту натуры не мешало бы немного подкорректировать.

Также представителям этого знака не помешало бы больше решительности, когда дело касается вступления в брак. Меньше думайте – больше делайте.

Водолей

Представителям этого знака очень не хватает терпения, самообладания. А ещё они часто оглядываются на то, кто что подумал или сказал. Дорогие, это ваша жизнь, и вам решать, какой ей быть. Другие – пускай займутся своими делами.

Вам не помешает немного здорового эгоизма. Думайте в первую очередь о том, чего хотите сами. Помогать всем – благородное дело, но постарайтесь заниматься этим без излишнего фанатизма. Заметьте, что уважения это вам не добавит. Помогайте исключительно тем, кто заслуживает уважения и поддержки.

Рыбы

Рыбам не помешало бы побольше собранности и организованности. Как только они поймут это – будут чувствовать себя в любой ситуации «как рыба в воде».

Вас что-то не устраивает? Вы думаете иначе? Так выскажите своё мнение вслух! Вы же не на дне океана – вас обязательно услышат. А значит – прислушаются. Люди не умеют читать мысли, как догадываетесь. Поэтому молча страдать от непонимания и молчать – не лучшее решение.