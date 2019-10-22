- «Слуги народа» будут получать кэш за «правильное» нажатие кнопок11:45
- Встреча в Нормандском формате: стала известна реакция Зеленского на слова Путина11:30
- Против Порошенко открыли новое уголовное дело: в НАБУ сообщили подробности11:15
- «Хотят избавить ВСУ «зрения»: Россия завезла на Донбасс новое электромагнитное оружие11:00
- Стало известно, какие "сюрпризы" подарит украинцам новый Трудовой кодекс10:47
- Купили газ, а он подешевел: что не так с акцией "Нафтогаза" для украинцев10:18
- Сивохо в СНБО: раскрыты подробности кадровых решений Зеленского10:01
- В Украину ворвутся дожди со снегом: озвучена дата09:30
- Ситуация на КПВВ в Донбассе: На пункте пропуска «Гнутово» сегодня меньше всего машин09:12
- Сделано роковое заявление о встрече Путина и Зеленского, все изменилось: первые подробности08:28
Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался
Как передает replyua.net, украинский блогер, ветеран АТО Валерий Прозапас в своем блоге пишет о том, что многие удивились хамскому комментарию олигарха Коломойского после обсуждения скандального номера «95 Квартала» о Гонтаревой. Одиозный олигарх всыпал министрам Милованову и Бородянскому за критику своих любимцев и извинения перед Гонтаревой.
По словам ветерана АТО, на самом деле досточтимый Коломойский разумно из себя делает громоотвод для своих маленьких «зверушек», которых в зависимости от ситуации может называть то «друзьями», то «дебилами», но не надо забывать в каком кабинете и с кем он вел себя как хозяин и, кто на самом деле администрирует концентрированную власть президента. И ничего ему президент Зеленский не сделает. Наивно думать, что Коломойский от этого не перестраховался.
Валерий Прозапас уверен, что у Коломойского на президента точно что-то есть, и это что-то явно многих может удивить. Это же все объясняет – нормальная мафиозная тема, «добрым словом и пистолетом», власть в заложниках, все вынуждены делать вид, что все нормально, так Коломойский просто куражитс
Теги: Донбасс, ветеран, компромат, Коломойский, Зеленский
- Мариупольские афганцы просят за счет горбюджета погасить их долги
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
- В Донецке почтили память погибших в Великой Отечественной войне
- В Донбассе памятник погибшим афганцам завалили живыми гвоздиками
- Ветеранам вручили запоздалые ордена
- Тяжелая потеря: в сети рассказали о "проигранной войне" ветерана АТО
- Ситуация на КПВВ в Донбассе: На пункте пропуска «Гнутово» сегодня меньше всего машин09:12
- Ситуация на Донбассе: ВСУ понесли потери в зоне боевых действий07:45
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ22:35
- В Луганске произошло масштабное ДТП22:11
- Соцсети: На северо-западе Горловки идет бой21:38
- Жители ОРДО: Скоро весь Донецк может превратиться в сплошной контейнер для наркотиков20:09
- Журналист «ДНР»: Донбасс обстреляли фосфорными бомбами, «как в 2014 году»19:08
- В ОРДЛО распространяется лживая информация об Украине, — разведка17:42
- В Луганске отапливается только 200 домов из 1300. В Донецке просят тепло не включать16:41
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер16:22
- «Слуги народа» будут получать кэш за «правильное» нажатие кнопок11:45
- Встреча в Нормандском формате: стала известна реакция Зеленского на слова Путина11:30
- Против Порошенко открыли новое уголовное дело: в НАБУ сообщили подробности11:15
- «Хотят избавить ВСУ «зрения»: Россия завезла на Донбасс новое электромагнитное оружие11:00
- Стало известно, какие "сюрпризы" подарит украинцам новый Трудовой кодекс10:47
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Купили газ, а он подешевел: что не так с акцией "Нафтогаза" для украинцев10:18
- Сивохо в СНБО: раскрыты подробности кадровых решений Зеленского10:01
- "Шахтер" ушел от поражения в матче против загребского "Динамо" (ВИДЕО)09:45
- В Украину ворвутся дожди со снегом: озвучена дата09:30
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог10:10
- Опасное поведение у подростков: специалисты рассказали, за чем нужно следить родителям09:52
- Появился честный рейтинг самых противных знаков Зодиака08:53
- Медики подсказали, как защитить сердце и сосуды в осеннюю непогоду22:15
- Как за пару дней избавиться от заложенности носа: поможет яблочный уксус16:47
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке
- Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса