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Будут судить: в РФ выдали всю правду про Крымский мост
Российский гидрогеолог, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявил, что Крымский мост обречен и призвал не ездить по нему.
"Как они могут осуществлять перевозки, если тоннель провалился? Как я понимаю, вообще никаких ж/д перевозок не может быть, у них не может две линии – на грузовые и пассажирские перевозки", – сообщил он в интервью OBOZREVATEL.
"На месте нормальных людей я бы по этому мосту не ездил, он обречен. Зачем рисковать своим здоровьем и свое жизнью? Мои друзья знают, на чем он стоит, и они не катаются", – добавил Медовар.
Российский гидрогеолог отметил, что в строительных нормах было написано, что в сейсмических районах арочные мосты могут строиться только на скальном основании.
По его словам, в Керченском проливе более 1000 м вглубь полутвердых, песчаных, обводненных глин, и по старым нормам строить на этих глинах ничего нельзя.
"А они начали строить, они нарушили закон, и их нужно судить за это. Представьте себе, если хлопнет грязевой вулкан, глина поднимется выше и уйдет из-под опоры, и опора рухнет. Она же стоит пятками на глине, и это довольно серьезная вещь на самом деле. Этот ненужный большинству мост строился только для одного человека. На него выкинули кучу денег, и я уверен, что эксплуатационные расходы превысят стоимость строительства самого моста. К эту все идет", – резюмировал Медовар.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Крым, мост
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