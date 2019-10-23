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Купили газ, а он подешевел: что не так с акцией "Нафтогаза" для украинцев
23.10.2019 10:18
Газ по «летним» ценам купили более 55 000 семей в рамках акции «Нафтогаза», проводившейся с конца августа по конец сентября. Потребители имели возможность приобрести 25 000 кубов на семью по установленной цене.
С учетом того, что в стране проживает около 40 млн людей, предложение компании не пользовалось популярностью.
Эксперты считают, что столь низкий спрос обусловлен недоверием граждан к государству.
Следует отметить, что акция проводилась в контексте того, что люди смогут приобрести газ по более низким ценам, но в октябре цена на ресурс сократилась на 4,9% по сравнению с сентябрем.
В "Нафтогазе" однако отметили, что цены на газ считают по весне.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, цена, Нафтогаз, газ
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