Легендарные бомбардировщики США замечены над Черным морем: что происходит

23.10.2019 16:35

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 пролетели над акваторией Черного моря

Как сообщается на сайте Европейского Командования Вооруженных сил США (EUCOM), это был тренировочный полет.

“Полет, который длился примерно 12 часов, включал учения с Румынией, Украиной и Грузией, что граничат с Черным морем”, — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что самолет B-52 со второго бомбардировочного крыла, выполнявший рейсы из базы ВВС США в Ферфорде (Великобритания), недавно вернулся из полета в Черноморском регионе, который был сосредоточен на интеграции и взаимодействии с европейскими союзниками и партнерами.

Накануне сообщалось, что малые ракетные корабли (МРК) Каспийской флотилии России перешли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря.

Отмечается, что экипажи ракетных кораблей «Великий Устюг» и «Углич» в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота выполняли задачи в Средиземном море.

МРК «Великий Устюг» присоединился к группировке в июне, а «Углич» – в июле этого года.

Напомним, накануне сообщалось, что ЧП произошло в России на учении «Гром-2019», которым руководил Владимир Путин.

Источники в Минобороны проговорились о внештатной ситуации, которая произошла в рамках учений, где тестировались стратегические ядерные силы Российской Федерации. В какой-то момент произошла нештатная ситуация: атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» запустил лишь одну межконтинентальную баллистическую ракету Р-29Р из двух

По информации СМИ, инцидент произошел 17 октября. Военные, в свою очередь, анонсировали сразу два пуска, однако вторая ракета на глазах у Владимира Путина не вышла из шахтной пусковой установки.

Нештатную ситуацию мог вызвать отказ некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Минобороны РФ пока отказывается комментировать ЧП на военных учениях с ядерными стратегическими силами.

Источник: https://politeka.net