- Лавров сделал предложение Украине по боевикам "Л/ДНР": "Готовы содействовать"22:35
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Медведчук: Новая власть уверенно идет по пути Порошенко и неминуемо придет к тому же бесславному финалу19:28
- Права переселенцев в Украине хотят расширить19:01
- Арестович пояснил, как Зеленский напугал Путина планом "Б" по Донбассу18:29
- В Харькове прямо на улице расстреляли людей: подробности кровавого кошмара. ВИДЕО17:18
- Украинцы лидируют в списке по получению вида на жительство в ЕС16:41
- Авторитетный немецкий журнал: Медведчук – единственный украинский политик, способный остановить национал-фашизм в Украине13:59
- Львов может стать городом-хозяином зимней Олимпиады 2030 года13:00
- Утепляйтесь и забудьте о бабьем лете: Синоптики предупредили о резком похолодании12:40
Легендарные бомбардировщики США замечены над Черным морем: что происходит
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 пролетели над акваторией Черного моря
Как сообщается на сайте Европейского Командования Вооруженных сил США (EUCOM), это был тренировочный полет.
“Полет, который длился примерно 12 часов, включал учения с Румынией, Украиной и Грузией, что граничат с Черным морем”, — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что самолет B-52 со второго бомбардировочного крыла, выполнявший рейсы из базы ВВС США в Ферфорде (Великобритания), недавно вернулся из полета в Черноморском регионе, который был сосредоточен на интеграции и взаимодействии с европейскими союзниками и партнерами.
Накануне сообщалось, что малые ракетные корабли (МРК) Каспийской флотилии России перешли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря.
Отмечается, что экипажи ракетных кораблей «Великий Устюг» и «Углич» в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота выполняли задачи в Средиземном море.
МРК «Великий Устюг» присоединился к группировке в июне, а «Углич» – в июле этого года.
Напомним, накануне сообщалось, что ЧП произошло в России на учении «Гром-2019», которым руководил Владимир Путин.
Источники в Минобороны проговорились о внештатной ситуации, которая произошла в рамках учений, где тестировались стратегические ядерные силы Российской Федерации. В какой-то момент произошла нештатная ситуация: атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» запустил лишь одну межконтинентальную баллистическую ракету Р-29Р из двух
По информации СМИ, инцидент произошел 17 октября. Военные, в свою очередь, анонсировали сразу два пуска, однако вторая ракета на глазах у Владимира Путина не вышла из шахтной пусковой установки.
Нештатную ситуацию мог вызвать отказ некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Минобороны РФ пока отказывается комментировать ЧП на военных учениях с ядерными стратегическими силами.
Источник: https://politeka.net
Теги: США, Донбасс, Черное море, бомбардировщик
- Иностранцы и дончане: главные различия
- На Донбассе идет крах "республики" Захарченко: жители Донецка рассказали, почему больше не могут жить в "ДНР"
- Самолет-разведчик США 2 часа кружил над местом столкновения Украины и России на Азове - россияне возмущены
- Сделано в Америке, а расхлебывают все!
- В Черное море вошел американский ракетный эсминец. ВИДЕО
- Улыбнись морскому котику в ответ!
- В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать22:04
- Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля21:02
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации20:00
- Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»18:02
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения17:00
- Пушилин ощутил дежавю: у Зеленского видит черты Порошенко16:22
- Выборы на Донбассе: новый глава ЦИК выступил с заявлением15:58
- Боевики «ЛНР» обустраивают новые позиции в районе н.п. Молодежное15:40
- СЦКК: Разведения сил не будет из-за обстрела боевиков района Богдановки15:22
- Лавров сделал предложение Украине по боевикам "Л/ДНР": "Готовы содействовать"22:35
- В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать22:04
- Жириновский резко "отчитал" Путина за разговор с Зеленским - СМИ21:33
- Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля21:02
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации20:00
- Медведчук: Новая власть уверенно идет по пути Порошенко и неминуемо придет к тому же бесславному финалу19:28
- Права переселенцев в Украине хотят расширить19:01
- Арестович пояснил, как Зеленский напугал Путина планом "Б" по Донбассу18:29
- Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»18:02
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ