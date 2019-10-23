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Москва рассказала, что получит Украина после признания Крыма "российским"
Российские власти сделали циничное заявление и сообщили, что признание Украиной аннексии Крыма могло бы стать основой для решения спора о границах на море между Киевом и Москвой.
Об этом в интервью заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко, передает Диалог.UA. Скандальное заявление прозвучало в интервью российскому информационному агентству "Россия сегодня".
Журналист агентства задал вопрос о предложении Украины инициировать переговоры по границе. "Украина предложила инициировать "принудительные" переговоры с Москвой по установлению морской границы, создать делимитационную комиссию. Готова ли Россия к диалогу о разграничении Азово-Керченской и Черноморской акваторий? Есть ли вообще необходимость в делимитации морских границ именно сейчас?" – спросил интервьюер.
В ответ на это Руденко заявил, что в случае если Украина официально признает Крым "российским", это могло бы стать "хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении" между Киевом и Москвой.
"При этом условием применения указанной процедуры является отсутствие нерешенного спора, касающегося суверенитета или других прав на материковую или островную территорию.
Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами. Вопрос статуса и режима Азовского моря определен Договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года.
В соответствии со статьей 1 указанного международного договора, "Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины". Эта же статья предусматривает, что "Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами", соответственно действующий двусторонний договор уже определяет, что разграничение данной акватории возможно только по соглашению сторон. Таким образом, положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в данном случае в принципе не применяются", – цинично заявил российский дипломат.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Москва
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