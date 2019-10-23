- Политолог: «Если появится стена на Донбассе, Украине, как государству, придет конец»13:00
- Разведка: На Донбасс заброшен российский спецназ12:41
- Берегитесь: Врач прогнозирует эпидемию дифтерии в Украине12:19
- Украинцы будут встречать ноябрь с мокрым снегом12:00
- Запасы газа в хранилищах Украины достигли максимального за 10 лет объема11:40
- Смог окутал Украину: ГСЧС отчиталась об уровне загрязнения воздуха11:23
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»10:17
- Бесплатная сотка: как законно получить участок земли даром10:01
- «Пошлины больше нет»: Трамп подписал важный закон по товарам из Украины09:40
- Решение по Донбассу должно отвечать национальным интересам09:24
Раскол в партии «Слуга народа»: Зеленский сделал важное заявление
Владимир Зеленский предложил весьма интересный способ выяснить, является ли информация о получении взяток нардепами «Слуги народа» правдивой или это попытка политических оппонентов дискредитировать партийцев
Как известно, САП зарегистрировала уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды народными депутатами «Слуги народа» — ранее им были предъявлены обвинения во взяточнистве. Президент прокомментировал случившееся. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Facebook-публикацию президента.
Владимир Зеленский сказал, что ситуация – это ничто иное как попытка дискредитировать фракцию «Слуги народа»:
« Многие думают, что международный визит Президента в далекую страну — удобная возможность дискредитировать фракцию «слуги народа» и посеять раздор и раскол, который слишком понравится нашим врагам — и внешним, и внутренним».
Владимир Зеленский сказал «недоброжелателям» следующее:
«Если вы так на самом деле думаете, то глубоко ошибаетесь. Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе. Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины».
Президент выразил пожелание, чтобы все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики прошли проверку на детекторе лжи:
«…Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и ответить — какими бы горькими они были. Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по «решение вопросов». Зеленский добавил, что если подозрения оправдаются – будет жесткая читка среди нардепов. Гарант добавил, что считает предложенную процедуру справедливой:
«Механизм, по-моему, прост и прозрачен. А потому — намного лучше, чем выяснение отношений через социальные сети и телеграмм-каналы. Мы шли на выборы под лозунгом «Сделаем это вместе!» Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Итого — то вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других».
Напомним, по информации САП, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, якобы получили по 30 тыс. Долларов США неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании Комитета Верховной Рады.
Ранее мы писали о том, что народных депутатов из президентской партии «Слуга народа» заподозрили в получении взяток.
Сведения уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины — принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование в соответствии с ч. 7 ст. 214 УПК Украины поручено детективам НАБУ. Процессуальное руководство будет осуществлять Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, партия, Слуга народа, Зеленский
- "Слуга народа" готова: в Киеве представили главных действующих лиц партии Зеленского
- Разумков: В партию «Слуга народа» уже хотят вступить более 20 тыс. украинцев
- В Сети появилась полная программа партии Зеленского
- «Слуга народа» идет в суд, появилось экстренное сообщение: выборы под угрозой срыва
- Партия Зеленского раскрыла свое настоящее лицо, терять нечего: «Надежда только на…»
- Появились первые попытки подкупа «Слуги народа»: «будет чистка рядов»
- Разведка: На Донбасс заброшен российский спецназ12:41
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»10:17
- Озверевшие боевики дали залп из тяжелой артиллерии, ВСУ понесли потери: что происходит на Донбассе09:01
- В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать22:04
- Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля21:02
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации20:00
- Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»18:02
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения17:00
- Пушилин ощутил дежавю: у Зеленского видит черты Порошенко16:22
- Политолог: «Если появится стена на Донбассе, Украине, как государству, придет конец»13:00
- Разведка: На Донбасс заброшен российский спецназ12:41
- Берегитесь: Врач прогнозирует эпидемию дифтерии в Украине12:19
- Украинцы будут встречать ноябрь с мокрым снегом12:00
- Запасы газа в хранилищах Украины достигли максимального за 10 лет объема11:40
- Смог окутал Украину: ГСЧС отчиталась об уровне загрязнения воздуха11:23
- Туристам на заметку: ученые спрогнозировали сильнейшее землетрясение в Таиланде11:01
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»10:17
- Бесплатная сотка: как законно получить участок земли даром10:01
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- «С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- В Москве рассказали, что власти Украины задумали сделать с "Л/ДНР": "Начались разговоры"