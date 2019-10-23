Сивохо в СНБО: раскрыты подробности кадровых решений Зеленского

23.10.2019 10:01

Назначение Сергея Сивохо в Совет национальной безопасности и обороны Украины имеет определенную цель

Как сообщает Politeka, об этом рассказала политический эксперт Александра Решмедилова (Чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Нужно понимать, что на 2020 год бюджет того же СНБО увеличен в несколько раз. Как оно будет функционировать и нужны будут ли «дополнительные руки, уши и глаз», которые будут следить за честной тратой этих средств. Особенно учитывая то, что Сивохо получил свое место не только, так сказать, широкого профиля. Есть узкая ниша. Это Донбасс», — отметила она.

Также, утверждает Решмедилова, вопрос назначения Сивохо связан с инвестиционным форумом, который анонсировал президент.

«Инвестиционный форум в Мариуполе, который анонсировал сам Зеленский. Сейчас этим вопросом будут опекаться. Поэтому, такими назначениями они стараются это делать. Как известно, у Сивохо и Зеленского есть тесный контакт. Глядя даже на ближайший круг Зеленского, можно заметить, что эти люди прошли с ним серьезный, тернистый путь», — подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, новый советник главы СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо призвал украинцев объединить усилия для завершения войны и достижения мира на востоке Украины.

При этом комик попросил украинцев не спешить с выводами о его работе в СНБО и рассказал, чем именно займется на своей новой должности.

«Не ожидал, что у меня столько поклонников, в том числе тайных. В любом случае, всем огромное спасибо за внимание ко мне и теме Донбасса. Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать. Но наш вопрос, вопрос мирного Донбасса, с повестки не снят и будет решен», — подчеркнул Сивохо

Он также заявил, что в качестве нового советника главы СНБО будет отвечать только за гуманитарную политику, работу с людьми и смыслами — с целью прекратить войну на Донбассе, которую развязала Российская Федерация.

«Работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах. Предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать. А пока давайте объединять усилия во имя Донбасса, Крыма и Украины. Мир нам!» — резюмировал Сергей Сивохо.