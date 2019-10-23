Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»

23.10.2019 20:29

Команда действующего украинского лидера Владимира Зеленского реально формирует план вероятного введения полной блокады оккупированной части Луганской и Донецкой областей

Как сообщает Politeka, такое мнение высказал на своей странице в социальной сети Facebook известный украинский политик, бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий украинского государства Георгий Тука.

Так, Тука прокомментировал слухи относительно дедлайна Владимира Зеленского по вопросу Востока Украины.

По его мнению, если до конца текущего года президент украинского государства не сможет мирно урегулировать вопрос, то он будет принимать достаточно жесткие решения. Источники бывшего замминистра утверждают, что в команде Зеленского действительно рассматривается такого рода идея.

«На прошлой неделе я и сам получил информацию о том, что такая идея обсуждается определенной частью ЗЕкоманды». Он добавил: «Всем мирным жителям временно оккупированных территорий Донбасса дадут шанс на протяжении шестидесяти суток переехать на территорию подконтрольной Киеву Украины. Все кто не успеют это сделать – останутся в ОРДЛО, ведь по истечению срока все пропуски будут закрыты, а периметр вокруг «ЛДНР» обнесут валом с фортификационными сооружениями», — написал Тука в своем аккаунте.

Также ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского предупредили о том, чтобы он не тратил время впустую и не надеялся на переговорный процесс с Российской Федерацией

Газовые переговоры с Российской Федерацией, скорее всего, завершатся провалом для Украины. Такое мнение высказал Михаил Гончар. Эксперт по вопросам энергетики объяснил, что Москва здесь осознано идет на конфликт, поскольку хочет выторговать наиболее выгодные для себя условия.

Михаил Гончар не верит в успешный исход переговоров между Украиной и РФ по транзиту российского газа. Эксперт объяснил, что здесь действительно немного поводов для оптимизма. В Кремле прекрасно понимают, что к власти в Украине пришла неопытная команда, и постоянно получают подтверждения этому. Поэтому Москва сейчас осознанно идет на создание конфликтной ситуации.