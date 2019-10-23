- Лавров сделал предложение Украине по боевикам "Л/ДНР": "Готовы содействовать"22:35
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Медведчук: Новая власть уверенно идет по пути Порошенко и неминуемо придет к тому же бесславному финалу19:28
- Права переселенцев в Украине хотят расширить19:01
- Арестович пояснил, как Зеленский напугал Путина планом "Б" по Донбассу18:29
- В Харькове прямо на улице расстреляли людей: подробности кровавого кошмара. ВИДЕО17:18
- Украинцы лидируют в списке по получению вида на жительство в ЕС16:41
- Авторитетный немецкий журнал: Медведчук – единственный украинский политик, способный остановить национал-фашизм в Украине13:59
- Львов может стать городом-хозяином зимней Олимпиады 2030 года13:00
- Утепляйтесь и забудьте о бабьем лете: Синоптики предупредили о резком похолодании12:40
Украине выдвинули новый ультиматум
В случае если украинская сторона признает российский суверенитет над Крымским полуостровом, то это может стать причиной для разрешения спора относительно морских границ.
Такое заявление озвучил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко, о чем пишет replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Согласно его словам, переговоры между государствами по установлению морской границы, разграничению Азово-Керченской и Черноморской акватории возможны только при том условии, если решится спор относительно суверенитета или других прав на материковую или островную территорию. Руденко заявил: «Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами».
Помимо прочего, он отметил, что режим и статус Азовского моря определен Договором о сотрудничестве, согласно которому море и Керченский пролив являются внутренними водами обеих государств.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, ультиматум
- Вот такое Путин хочет построить в Украине: Бутусов "отрезвил" фанатов "рус***го мира"
- В России рассказали, когда Путин возьмется за Украину
- Новый план федерализации Украины: эксперт раскрыл намерения Кремля относительно "республик" на Донбассе
- Отказ от Донбасса или конфедерация - как Порошенко победить Путина
- В ОБСЕ поддержали "формулу Штайнмайера" и Путина: что на это ответит Зеленский
- Путин и Медведчук готовят по Украине специальный план: прямо перед выборами Москва пойдет на радикальный шаг
- В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать22:04
- Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля21:02
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации20:00
- Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»18:02
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения17:00
- Пушилин ощутил дежавю: у Зеленского видит черты Порошенко16:22
- Выборы на Донбассе: новый глава ЦИК выступил с заявлением15:58
- Боевики «ЛНР» обустраивают новые позиции в районе н.п. Молодежное15:40
- СЦКК: Разведения сил не будет из-за обстрела боевиков района Богдановки15:22
- Лавров сделал предложение Украине по боевикам "Л/ДНР": "Готовы содействовать"22:35
- В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать22:04
- Жириновский резко "отчитал" Путина за разговор с Зеленским - СМИ21:33
- Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля21:02
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации20:00
- Медведчук: Новая власть уверенно идет по пути Порошенко и неминуемо придет к тому же бесславному финалу19:28
- Права переселенцев в Украине хотят расширить19:01
- Арестович пояснил, как Зеленский напугал Путина планом "Б" по Донбассу18:29
- Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»18:02
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ