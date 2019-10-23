В Украину ворвутся дожди со снегом: озвучена дата

23.10.2019 09:30

Погода в Украине в ближайшие дни все еще сохранит тенденцию аномально теплого октября, который в этом году едва ли не каждый день устанавливает новые рекорды. Но очень скоро зимний холод ворвется в страну вместе с "бонусами" - холодным дождем, снегом и морозом.

Последним всплеском бабьего лета станет среда, 23 октября, когда воздух по всей стране прогреется до +18... +24 тепла. Дальше будут удерживаться стабильная температура воздуха от +14 на Севере, до +22 на Западе.

В субботу, 26 октября, придут первые вестники похолодания, которое начнется с Запада.

А согласно данным ресурса Gismeteo первых осадков в Киеве стоит ждать уже в субботу, 26 октября, но температура все еще будет на уровне +14 градусов. А вот в понедельник, 28 октября, небо затянет тучами, пойдет дождь и похолодает до +11 днем.

Первого снега и дневного минуса в Киеве стоит ждать уже 1 ноября.

Источник: https://from-ua.com