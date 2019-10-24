Цены на сахар в Украине молниеносно взлетят: озвучен прогноз на следующий год

24.10.2019 13:25

В 2020 году ожидается подорожание сахара на внутреннем рынке страны, прогнозы сделала директор «Западной сахарной группы»

Она отмечает, что для этого есть соответствующие основания. В частности, площади под сахарной свеклой в текущем году сократились на 30%, поэтому сырья для переработки будет меньше.

«Сокращение работы по количеству дней наблюдается практически на всех заводах, в том числе и нашем. Соответственно, объем изготовленного сахара снизится по сравнению с прошлым годом», — отмечает директор «Западной сахарной группы» (официальный представитель «Гнидавского сахарного завода») Инна Власюк

Она утверждает, что объем производства позволит перекрыть внутренние потребности, если учесть переходные остатки, сообщает AgroPortal.

По данным структуры, переходящие запасы сахара в следующем году хотя и будут минимальными, однако обязательно сформируются.

Источник: https://m.politeka.net



