Кабмин запускает мобильное приложение для водителей

24.10.2019 12:49

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров принял ряд решений, которые позволят в ближайшее время запустить некоторые онлайн-услуги, среди них — мобильное приложение для водителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Сообщается, что одними из первых элементов «государства в смартфоне» будет внедрение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей. На первом этапе «абсолютно все водители смогут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей еще и техпаспорта».

По словам Гончарука, целью Кабмина является перевод всех услуг в онлайн до 2024 года.

Источник: https://donpress.com