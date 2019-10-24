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Кабмин запускает мобильное приложение для водителей
24.10.2019 12:49
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров принял ряд решений, которые позволят в ближайшее время запустить некоторые онлайн-услуги, среди них — мобильное приложение для водителей.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
Сообщается, что одними из первых элементов «государства в смартфоне» будет внедрение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей. На первом этапе «абсолютно все водители смогут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей еще и техпаспорта».
По словам Гончарука, целью Кабмина является перевод всех услуг в онлайн до 2024 года.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, водитель, приложение, Кабмин
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