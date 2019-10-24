Особый статус Донбасса, Путин уготовил Зеленскому ловушку: «Это главная угроза…»

24.10.2019 12:33

Утверждение особого статуса для ОРДЛО на условиях РФ является главной угрозой для Украины

Об этом в интервью журналистам рассказала немецкий эксперт по международным вопросам и безопасности Сьюзан Стюарт, передает Апостроф.

По ее словам, Владимир Путин сегодня пытается создать ситуацию, когда сможет влиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины в целом через оккупированные территории Донбасса.

«Это поможет Москве удержать Украину от вступления в НАТО или ЕС. Украина же задекларировала, что заинтересована в этом. Поэтому я не вижу потенциала для компромисса между тем, что хочет Москва, и украинскими интересами», — утверждает аналитик.

Стюарт утверждает, что на сегодняшний день нет предпосылок думать о том, что Владимир Путин готов идти на компромисс.

«Мне кажется, что российская сторона неподвижно уперлась в свои позиции, а другая сторона готова двигаться или должна двигаться. Это не компромисс. Это просто односторонний ход», — объяснила эксперт свою точку зрения.

Она подчеркнула, что трудно сказать, согласится ли официальный Кремль на роспуск оккупационных «ЛНР» и «ДНР». Стюарт уверена, что Владимиру Путину нужны люди в квазиреспубликах, которые будут представлять интересы Кремля в разговоре с Киевом.

Роспуск оккупационных группировок «Л/ДНР» означает, что этих людей больше не будет, и Москва не достигнет такого уровня, который они могут обеспечить.

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