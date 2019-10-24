Украина хочет закупить у Бразилии военные самолеты – Болонсару

24.10.2019 12:10

Сегодня, 24 октября, президент Бразилии Жаир Болонсару сообщил, что украинские власти заинтересованы в приобретении производящихся в этой южноамериканской стране военных самолетов, передает replyua.net. «Украина хочет купить у Бразилии военные самолеты. Президент Украины заинтересован в покупке самолетов Super Tucano. Министр иностранных дел Эрнесту Араужу рассмотрел возможность приобретения украинцами военно-транспортного самолета KC-390 бразильского производства», - сказано в посте Болсонару на его странице в Twitter.



Следует напомнить, что во время визита в Японию гарант Конституции Украины Владимир Зеленский встретился с Болсонару и обсудил ряд экономических вопросов и инициатив, среди которых перезапуск совместного космического проекта с использованием космодрома Алкантара. В частности, глава государства предложил восстановить правительственную комиссию, которая поможет согласовать все позиции в этом направлении.



«У нас будет проходить большая приватизация, мы сейчас представляем множество проектов, которые показывают, что инвестировать в Украину выгодно. Я верю, что мы действительно должны построить мощные отношения между Украиной и Бразилией», - подчеркнул украинский лидер.