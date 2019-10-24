- Блогеры ОРДО: Сурков едет в Донецк, чтобы помочь передать предприятия Украине22:42
- Из "КПП" боевиков госпитализировали пенсионерку22:19
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев 21:42
- Пенсионеров снова обманывают ложными сообщениями из «Ощадбанка»: инструкция по самозащите21:20
- «Укрзалізниця» скорректировала график из-за перехода на зимнее время21:00
- Авто без страховки в Украине: названы размеры штрафов для водителей20:41
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре20:00
- «Нужно организовать общенациональную забастовку»: Эксперт утверждает, что нынешний президент Украины пошел по пути своих предшественников19:39
- Россия способна устроить обострение на Донбассе: эксперт предупредил о сроках19:20
- В США восстановят слушания по делу об импичменте Трампу19:03
Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа
Как защититься от гриппа.
В этом эпидсезоне – с осени 2019 по весну 2020 года – в Украине снова ожидается волна гриппа. Только атаковать украинцев будут уже новые, мутировавшие штаммы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
«В отличие от прошлогодней эпидемии, главенствовать теперь будут сразу два штамма заболевания – типа А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2). Оба они отличаются от предшественников тем, что существенно отличаются по антигенной и генетической структуре, – рассказала профессор, заведующая отделением респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко. – То есть, ни у кого из нас нет иммунитета к этим вирусам».
По словам эксперта, сейчас случаев заражения пока не отмечается – начало циркуляции вируса ожидается с конца ноября – начала декабря. И продержится риск эпидемии до марта (при этом вероятность единичных случаев заболевания может наблюдаться вплоть до июня).
Разные штаммы – разные группы риска
Профессор отмечает, что Н1N1 наиболее опасен для молодых людей трудоспособного возраста, в группе риска Н3N2 – пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.
«Для обеих групп риска осложнения могу вылиться в виде пневмонии с высоким риском летального исхода: в случае Brisbane это быстротекущая вирусная форма воспаления, Kansas чреват вторичной бактериальной формой заболевания», – объяснила Мироненко.
Кроме этого, грипп может оставить «отпечаток» и на слабых местах организма – сердце, почки, бронхи и т.д.
Спастись поможет вакцинация
Как уже говорилось, оба штамма вируса являются новыми (точнее, изрядно мутировавшими старыми), потому антител на них не может быть ни у кого. И чтобы избежать заражения либо максимально облегчить течение заболевания, стоит пройти вакцинацию.
«Пациентам ставятся трехкомпонентные вакцины, которые провоцируют выработку антител сразу к нескольким штаммам вируса», — добавила профессор.
При этом эксперт уточнила, что на 100% прививка не может гарантировать, что вирус к вам не «прилипнет», однако если заражение и произойдет, то последствия его будут намного легче.
Теги: Донбасс, здоровье, грипп, лечение, опасность
- Блогеры ОРДО: Сурков едет в Донецк, чтобы помочь передать предприятия Украине22:42
- Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Хутор Вольный20:19
- Ситуация на КПП: Горловка — «людей нереально много», авто ночуют вторые сутки, Каргил — пешие стоят по 6 часов16:41
- «Срок выполнения проекта — 3-5 лет, стоимость — 10 млрд грн»: «УЗ» о перспективах соединить Луганщину со всеукраинской сетью железных дорог15:19
- Разведка: На Донбасс заброшен российский спецназ12:41
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»10:17
- Озверевшие боевики дали залп из тяжелой артиллерии, ВСУ понесли потери: что происходит на Донбассе09:01
- В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать22:04
- Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля21:02
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Блогеры ОРДО: Сурков едет в Донецк, чтобы помочь передать предприятия Украине22:42
- Из "КПП" боевиков госпитализировали пенсионерку22:19
- Не стало автора песен Пугачевой и Кобзона: ее хиты знают все22:00
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев 21:42
- Пенсионеров снова обманывают ложными сообщениями из «Ощадбанка»: инструкция по самозащите21:20
- «Укрзалізниця» скорректировала график из-за перехода на зимнее время21:00
- Авто без страховки в Украине: названы размеры штрафов для водителей20:41
- Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Хутор Вольный20:19
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре20:00
- «Нужно организовать общенациональную забастовку»: Эксперт утверждает, что нынешний президент Украины пошел по пути своих предшественников19:39
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- «С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения
- В Москве рассказали, что власти Украины задумали сделать с "Л/ДНР": "Начались разговоры"