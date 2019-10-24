Национальный банк Украины рассчитывает на подписание соглашения с Международным валютным фондом и получение очередного транша уже в этом году. Об этом заявил председатель Нацбанка Яков Смолий на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Макропрогноз, который мы обнародуем, предусматривает подписание соглашения с МВФ в этом году и получение транша в этом году. Пока мы не обсуждали с МВФ объем программы, поэтому говорить о сумме, которая будет перечислена в этом году, мы не можем", - отметил Смолий.

Добавим, Нацбанк до сих пор не знает точной даты приезда миссии МВФ.

Напомним, по словам министра финансов Оксаны Маркаровой, нынешние переговоры с представителями Международного валютного фонда продвигаются достаточно быстро, поэтому украинская сторона рассчитывает достаточно быстро заключить новое соглашение.

Источник: https://from-ua.com