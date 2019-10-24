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В Украине создано мощнейшее оружие
Для потребностей Вооруженных сил Украины было создано новое оружие для поражения вражеских целей на большом расстоянии. Инновационная разработка называется "Тихий гром" ST-35, или просто "Гром".
О разработке говорится на ресурсе Украинский милитаристический портал.
На сегодня известно, что "Гром" находится на завершающей стадии разработки, первый этап летных испытаний прошел успешно. И до конца года разработчики планируют испытать систему наведения.
"Тихий гром" ST-35 является средством доразведки и поражения вражеских целей, находящихся на значительном удалении.
Боеприпас запускается при помощи мультикоптера, который также работает, как ретранслятор. Запуск происходит с вертикальной позиции на высоту более километра. С этой высоты и происходит поражающее пикирование цели.
Стоит отметить, что оружие можно упаковать в три рюкзака и транспортировать в нужную точку. Пультом управления является небольшой тактический планшет.
Оружие можно собрать на месте за 15-20 минут, а проектный радиус дествия 30 километров. При этом в воздухе мультикоптер может продержаться 60 минут.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, оружие
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