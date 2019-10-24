Зеленский назвал условия для встречи с Путиным, подробности

24.10.2019 11:15

Саммит лидеров Нормандской четверки состоится после разведения войск на Донбассе

Подобное мнение в интервью журналистам озвучил президент Владимир Зеленский, передает Сегодня

Как известно, встреча в Нормадском формате постоянно затягивается, поскольку стороны выдвигают свои условия.

Глава государства Владимир Зеленский утверждает, что встреча лидеров Нормандской четверки состоится после разведения войск и сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

«Когда мы говорим, что Москва выдвигает условия – знаете, очень многие СМИ говорят о разных условиях. Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера и когда будет разведение на трех участках», — подчеркнул президент.

Он также напомнил, что разведение войск и средств уже состоялось на одном участке – в Станице Луганской.

«Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно случится. Тогда следующим шагом будет встреча в нормандском формате. Другая информация мне не известна», – заявил Владимир Зеленский

По словам главы государства, встреча лидеров Нормандской четверки необходима для окончания войны на Донбассе, которую развязала Россия. Он уверен, что без встреч, обсуждений и прекращения огня невозможно решить проблему конфликта

«Этот вопрос (прекращение войны) решается, когда говорят люди на высшем уровне! Когда говорит четверка в нормандском формате. Если мы хотим просто в Украине ни с кем не встречаться, ни о чем не договариваться, ничего не обсуждать, – решить вопрос о прекращении войны – это абсурд. Поэтому – как можно знать все условия? Все условия, чтобы знать все условия, надо их обсуждать», — подчеркнул президент Владимир Зеленский и добавил, что сдавать украинские территории и предавать государственные интересы никто не будет.

Источник: https://politeka.net