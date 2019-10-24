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«Зеленский обрел независимость от Коломойского»: На вопросе с «ПриватБанком» поставлен крест, никакого возврата
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко в своем телеграм-канале сообщил, что в Офисе президента Украины публично поставили крест на соглашениях с олигархом Игорем Коломойским относительно «ПриватБанка». Как информирует replyua.net, Лещенко убежден, что это является серьезнейшим сигналом от того, что украинский лидер Владимир Зеленский начал обретать независимость от олигарха.
В частности, конфликт между Игорем Коломойским и Офисом президента Украины начал выходить на новый уровень. Вечером в среду, двадцать третьего октября на официальной странице ОПУ в «Фейсбук» вышло заявление относительно итогов встречи с послами «Большой семерки». В нем говорилось о том, что оснований для возврата «ПриватБанка» бизнесмену Коломойскому нет, и таких не будет независимо от того, какое решение примет суд по имеющимся искам.
Следовательно, можно сделать вывод, что саботаж группой Коломойского партии «Слуга народа» инициатив главы государства Владимира Зеленского является только одним из проявлений растущей независимости Владимира Зеленского, о которой ранее знал только узкий круг посвященных лиц.
Теги: Донбасс, ПриватБанк, Верховная Рада, Коломойский, Зеленский
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