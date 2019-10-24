Зеленский в Японии попросил безвиз для украинцев

24.10.2019 20:56

Во время визита в Японию Владимир Зеленский встретился с руководителем парламента страны. Президент призвал к введению безвизового режима между странами для посещения гражданами Украины Олимпийских игр 2020 в Токио.

"Высоко ценим решение Японии по смягчению с 1 января 2018-го визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020",

- написал Зеленский в Telegram-канале.

Обсуждался также вопрос привлечения инвестиций в Украину.

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